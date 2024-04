Ecco come dovrebbe apparire il top Huawei P70. Su Internet circola la prima foto – SMARTmania.cz

Sappiamo come sarà l'Huawei P70

Il produttore cinese punta su un audace modulo con tripla fotocamera

Ancora una volta, sulle diapositive utilizzate gravano dei punti interrogativi

Questa settimana Huawei ha introdotto diversi nuovi prodotti, tra cui il potente e leggero MateBook Sebbene lo sviluppo e la produzione siano complicati dalle sanzioni statunitensi, Huawei non si arrende e sta preparando un nuovo telefono di punta chiamato Huawei P70. Sappiamo come sarà.

Il retro dell'Huawei P70 nella prima immagine

Anche se alla conferenza stampa cinese di questa settimana non c'erano informazioni sugli smartphone, il giorno della conferenza stampa è apparsa online una presunta immagine del retro del prossimo telefono Huawei P70. L'immagine rivela l'elemento chiave del design, il modulo della fotocamera: questa volta Huawei utilizzerà una forma insolita di un triangolo prominente, con una singola fotocamera su ciascuno dei suoi vertici.

In base alla forma degli obiettivi, si può concludere che vedremo una classica combinazione di fotocamera principale grandangolare e periscopio per lo zoom ottico. Mentre la parte posteriore ha una finitura opaca, l'unità triangolare in rilievo è lucida. C'è anche un segno dello speciale sensore di immagine Xmage del nostro laboratorio, di cui anche la precedente generazione di ammiraglie Huawei è orgogliosa.

Quale chipset alimenterà l'Huawei P70? Ci sono speculazioni sul misterioso chip Kirin 9010, anche se non ne conosciamo ancora i dettagli. Huawei probabilmente non lo rivelerà, dopo tutto il produttore cinese nasconde informazioni sul chip Kirin 9000S anche dai modelli di punta dello scorso anno. Ciò ha tuttavia destato l'interesse delle autorità statunitensi perché fa sorgere il sospetto che, nonostante il divieto, si utilizzi la tecnologia americana per progettare e produrre chip.

Si prevede che Huawei P70 sarà disponibile in quattro diverse varianti, che si dice abbiano i seguenti parametri:

HuaweiP70 Huawei P70 Pro Huawei P70Pro+ Huawei P70art Fette Kirin9010 Kirin9010 Kirin9010 Kirin9010 un'offerta OLED LTPO da 6,58 pollici OLED LTPO da 6,76 pollici OLED LTPO da 6,76 pollici OLED LTPO da 6,76 pollici Fotocamera principale 50MP OV50H 1/1.3 50MP OV50H 1/1.3 50MP IMX989 1 pollice 50MP IMX989 1 pollice Fotocamera per selfie 13MP 1/2,36 pollici 13MP 1/2,36 pollici 13MP 1/2,36 pollici 13MP 1/2,36 pollici batteria 5000mAh 5200mAh 5100mAh 5100mAh Spedizione 88 watt 88 watt 88 watt 88 watt Ricarica senza fili 50 watt 80 watt 80 watt 80 watt

Quando Huawei presenterà i suoi nuovi smartphone? Non ne abbiamo idea a questo punto. La serie P60 dell'anno scorso ha visto la luce alla fine di marzo, quindi Huawei chiaramente non ha intenzione di mantenere l'intervallo annuale.

