Migliori marcatori in Italia e Germania!

Il Milan resta 'imbattuto' nella guerra civile europea con la Roma, e giovedì è chiamato a fare il salto di qualità nella gara di ritorno. Fino a quando ciò non accadrà, torneranno al Sassuolo per sopravvivere e ottenere una vittoria in trasferta, che li manterrà comodamente al secondo posto. Sì, è a suo agio nel “sacrificare” la partita col Sassuolo e andare alla Roma tranquillamente, ben riposato.

Ma il Sassuolo non è una squadra che lo lascerà in pace. Perché è in grave pericolo, visto che nelle ultime 12 partite ha ottenuto solo una vittoria e non ha spazio per perdere nessuna partita. Ciò avviene dopo due pareggi consecutivi contro squadre di serie inferiore. In casa ha battuto solo il Frosinone e 8 G/G nelle ultime 10 partite casalinghe è qualcosa di speciale.

Il Milan cambierà. E' logico. Ciò non significa che non riesca a trovare il fondo della rete. Viene da 5 vittorie consecutive in campionato, segnando 10 gol in quelle partite e subendone 2 in 2 delle ultime 3. Il Sassuolo evidentemente non è pronto per partite del genere, ma c'è qualcosa nel Milan che pensa alla rivincita con la Roma, qualcosa sulla loro necessità di sopravvivere. Ci sembra che probabilmente avremo una partita aperta.

Se il Milan non avesse pensato altrove, ci sarebbe bastato il 6-1-0 casalingo contro il Sassuolo e la sua qualità per portare a casa i tre punti. Ma ora preferiamo gli obiettivi.

Dalle difese… No!

Il caso di Over non riguarda solo l'attacco, ma anche la difesa. Le due peggiori squadre del secondo turno della Bundesliga sono Darmstadt e Friburgo. Che allo stesso tempo ha una linea offensiva capace, indipendentemente dal fatto che uno di loro non vinca da 21 partite e l'altro fuori casa non stia ottenendo molto. Ma gli alti risultati sono il marchio di fabbrica del Friburgo ed è quello che ci aspettiamo nella patria del terzino, che vorrà lasciare il segno nel cammino verso la divisione inferiore.

I miei suggerimenti… I miei suggerimenti… (20:00) Sassuolo – Milan ➡ GG & Over 2.5 2.05 (16:30) Darmstadt – Friburgo ➡ Più di 3 2.10

