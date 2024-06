Eis Christina riaprirà come gelateria

Questa è la migliore notizia per gli amanti del gelato a Francoforte questa primavera: la gelateria più famosa di Francoforte, Eis Christina a Nordend, è tornata. Con un nuovo nome e una qualità comprovata. Questo è ciò che stanno progettando i nuovi operatori Sara Sarafini e Maurizio Grande. Non vogliono solo portare avanti la tradizione e la qualità della gelateria di Francoforte, ma anche ampliare l’offerta. Scritto da Katie Pohl

Nuovi operatori con esperienza

I coniugi di Francoforte, le cui famiglie italiane gestiscono da due generazioni rinomati ristoranti a Francoforte (Charlotte, Sarafini) e Bad Homburg (Casa Grande), sono rimasti sorpresi, come tutti i loro ospiti, dall’improvvisa chiusura. La fondatrice e proprietaria di Eis Christina ha annunciato la chiusura della gelateria più famosa di Francoforte nell’ottobre 2023 dopo 50 anni: “Abbiamo leccato lì il nostro gelato quando eravamo bambini e spesso ci andavamo con le nostre giovani figlie in estate”, dice Sara Sarafini.

Come famiglia il cui successo dipende anche dalla tradizione e dalla qualità, non abbiamo voluto semplicemente accettare la chiusura. Sarafini e Grande hanno deciso di mantenere la famosa gelateria, nella sua sede originale e almeno altrettanto buona. I due si preparavano da mesi alla nuova sfida. Sarah e Mauro sono entrambi amanti del gelato, si sono cercati e ritrovati e forse l’amore per il gelato li ha uniti. In numerosi viaggi dal nord al sud Italia hanno scelto Gelateria Cristina Lasciati ispirare dai gelatieri.

Tutto è fatto a mano e fatto in casa alla Gelateria Christina

Il laboratorio è dotato di macchine per gelato provenienti dall’Italia: “Vogliamo offrire un gelato che non solo abbia un sapore eccezionale selezionando i migliori ingredienti, ma contenga anche importanti sostanze nutritive, ad esempio frutta perfettamente matura, cioccolato della migliore qualità e latticini.

Ogni gelato e ogni salsa sono ancora fatti a mano con prodotti freschi. I dipendenti di Eis Christina sono stati sequestrati. “Siamo lieti di poter assumere per il nuovo inizio personale esperto che con la sua esperienza garantisce la comprovata qualità per la quale Ace Cristina è conosciuta da decenni a Francoforte e oltre”, afferma Sarafini.

Attualmente è in fase di ammodernamento e ricostruzione. I punti di distribuzione del gelato verranno ampliati a quattro postazioni in modo che quando le temperature saliranno e arriverà il consueto picco, gli ospiti non dovranno più fare la fila ad aspettare il loro gelato.

Il gelato di Christina con una selezione più ampia

Ma non solo gli amanti del gelato dovrebbero sentirsi a casa qui. IL Gelateria Cristina Con la sua bellissima terrazza funge anche da caffetteria e bar durante il giorno. Qui al mattino potrete gustare il vostro espresso al bancone, accompagnato da creneto o brioche fatti in casa. Gli amanti della caffetteria potranno scegliere tra una selezione di pasticceria, torte, focacce varie e dessert come il tiramisù o la granita siciliana con frutta fresca.

“Christina’s dovrebbe essere un posto che delizia le persone con dolci tutto l’anno, anche da usare a casa o da portare via – la creatrice di Christina Sarah Sarafini.”

La Gelateria Eis Christina è aperta anche in inverno

La sera il caffè si trasformerà in un bar dove ritrovarsi per un aperitivo o un bicchiere di vino, proprio come in Italia. Vogliono restare aperti anche d’inverno e completare l’offerta con le specialità di gelato natalizie: “Christina’s dovrebbe essere un posto che delizia le persone con dolci tutto l’anno, anche a casa o da asporto”, sorride Sarah Sarafini.

L’attenzione continua a essere rivolta al gusto del gelato classico, che è importante per i nuovi operatori: “L’apertura della Gelateria Christina è qualcosa che ci interessa assolutamente. “Vogliamo portare avanti la collaudata tradizione del gelato di Francoforte ed essere un luogo di benessere e un luogo per incontrare tutti». Sarà interessante vedere quanto saranno lunghe le code quest’estate alla Eckenheimer Landstrasse e alla Wielandstrasse.

Informazioni sull’apertura della Gelateria Christina Gelateria Gelateria Ice Cristina

(ex Ace Cristina)

Eckenheimer Landstrasse 78, Francoforte Nordend ore di lavoro

Dal lunedì alla domenica tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00 sito web

www.gelateriachristina.com