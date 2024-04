Elenco dei tempi di Satya Nadella e Alia Bhatt

New York: il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga, il CEO di Microsoft Satya Nadella, l'attrice di Bollywood Alia Bhatt e l'attore-regista Dev Patel sono stati inseriti nella lista delle 100 persone più influenti al mondo stilata dalla rivista Time per il 2024. Jigar Shah, Direttore, Ufficio dei programmi di prestito, del Dipartimento americano dell'Energia Priyamvada Natarajan, professoressa di astronomia e fisica all'Università di Yale, Asma Khan, proprietaria di un ristorante di origine indiana, e Yulia, moglie del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny. Nella lista. Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha scritto un profilo di Ajayabanga. “Trovare un leader con le competenze e la passione per assumersi il compito più importante di trasformare un’importante istituzione non è un’impresa facile, ma dopo essere diventato presidente della Banca mondiale lo scorso giugno, Ajaybhanga ce l’ha fatta e lo ha dimostrato”. Riferendosi a Satya Nadel: “Ha una grande influenza nel plasmare il nostro futuro. “Fa bene anche all'umanità”, ha detto la rivista Time.