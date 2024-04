Scoperta di un gigantesco buco nero nello spazio! – IBC Tamil

Un nuovo buco nero gigante dormiente è stato scoperto nella Via Lattea.

Si dice che sia il concetto più grande mai scoperto nella galassia.

L’Agenzia spaziale europea ha annunciato che gli scienziati hanno scoperto un buco nero supermassiccio dormiente nella galassia dell’Aquila, a meno di 2.000 anni luce dal nostro pianeta.

La sua massa è circa 33 volte la massa del Sole. Si dice anche che questa sia la prima volta che un buco nero così massiccio, simile a una stella, viene scoperto nella Via Lattea.

Buchi neri di questo tipo sono stati finora trovati solo in galassie molto distanti.

Il buco nero gigante dormiente recentemente scoperto ha anche messo in discussione le idee scientifiche su come si formano e crescono le stelle massicce.

