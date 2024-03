Esame per studenti Trichy nel test di ammissione alle scienze combinate per master. – Visione 3D

La signora Nathar Raviya Noori, studentessa universitaria di fisica del terzo anno presso il Sethalakshmi Ramaswamy College, Tiruchirappalli, è stata selezionata nel test di ammissione alle scienze integrate per il Master tenutosi il (11.02.2024) dal National Institute of Technology, Chennai. Oltre a questo, si è anche classificato 48esimo a livello nazionale con distinzione.

Il Joint Admission Test for Masters (JAM) viene condotto ogni anno dal National Institute of Technology. Così, 13.086 studenti, sia maschi che femmine, si sono presentati e hanno sostenuto l'esame del Test di ammissione alle Scienze per il Master Integrato per l'anno 2024. Nazir Rafi'i Nouri si è classificato al 48° posto tra loro, il che è molto encomiabile.

Lo studente Nader Rafia Nouri ha affermato che il duro lavoro e l'incoraggiamento forniti dall'amministrazione universitaria e dai professori del Dipartimento di Fisica sono la ragione di questo successo. Ha detto che è riuscito a superare l'esame grazie alla sua profonda conoscenza della scienza. Molte domande sono state poste direttamente dal liceo.

Quindi gli studenti che affrontano questo esame dovrebbero ricordarlo. I presidi, il preside e gli insegnanti del Sita Lakshmi Ramaswamy College si sono congratulati con lo studente di successo.

