Winmarkt riapre i suoi luoghi di intrattenimento GameLand e WiniLand

Dal 1 luglio saranno disponibili nuove opportunità di divertimento e intrattenimento presso il centro commerciale Winmarkt Ploiesti nel centro della città. WiniLand, il parco giochi per bambini, e GameLand, uno spazio di divertimento per giovani e adulti, riapriranno al pubblico in tutta sicurezza. Gli spazi di intrattenimento all'interno dei centri commerciali e dei centri commerciali sono stati chiusi per un anno e mezzo e sono gli ultimi spazi a cui è stato consentito di riprendere l'attività dopo l'adozione di misure di mitigazione.

A WiniLand i bambini hanno a disposizione un'ampia area di gonfiabili, strutture modulari, trampolini e altri articoli per il gioco libero. A GameLand, i visitatori possono scegliere di giocare a biliardo, ping-pong o giochi per computer sulla nuova console Playstation 5.

L'edificio è stato completamente sterilizzato ed è pronto a ricevere i visitatori in tutta sicurezza. È obbligatorio indossare la maschera protettiva negli ambienti chiusi, ad eccezione dei bambini sotto i 5 anni. L'accesso al Sito successivamente alla compilazione della dichiarazione avviene a proprio rischio in relazione alla conferma della vaccinazione per la sala da gioco GameLand o in relazione all'infezione da virus SARS-CoV-2 tra il 15° ed il 90° giorno dalla successiva conferma della Strutture per parchi giochi per bambini Wineland ai sensi degli articoli 13 e 14 della risoluzione governativa n. 678 del 24 giugno 2021.

L'accesso al sito sarà inoltre effettuato nel rispetto delle misure di protezione, entro il 70% della capacità, in conformità con le norme imposte dalle autorità, per questo periodo.

Consigliamo pertanto ai visitatori di verificare preventivamente il tasso di occupazione del sito, ai numeri di telefono indicati all'indirizzo www.winmarkt.ro.

Despera Weinmarkt:

Winmarkt, acquisita nel 2008 dalla società italiana Immobiliare Grande Distribuzione (IGD), è una delle reti di centri commerciali più grandi della Romania. Winmarkt possiede 14 centri commerciali ed edifici per uffici, situati a 1 km da ciascuna delle 13 città: Alessandria, Bistrita, Brăila, Buzău, Cluj-Napoca, Galati, Piatra Neamt, Ploieşti, Ramencu Valcea, Slatina, Tulcea, Turda e Vasluj. .

www.winmarkt.ro

www.gruppoigd.it

(F)