Euro 2024: partite, squadra e giocatore da seguire dall’Italia

Forse non li abbiamo visti arrivare fino in fondo nel 2021, ma sono stati gli italiani a vincere l’ultimo Euro, il secondo della loro storia. Ciò che è ancora più sorprendente è che gli Azzurri hanno saltato la finale dei Mondiali in Russia tre anni fa. All’ultimo Mondiale, in Qatar, non c’era neanche l’Italia. Da lì fino al ripetersi dello scenario del 2021, nulla sarà meno certo.

La storia

Anche se sulla bandiera italiana non compare il blu, i giocatori della Nazionale giocano con questo colore. Da più di un secolo il colore azzurro veste le maglie delle Nazionali italiane, di tutti gli sport. Nel 1911, quando il colore fu indossato per la prima volta, fu in onore di Vittorio Emanuele II, il primo re dell’Italia unita. Sul suo stemma di famiglia, lo stemma della famiglia Savoia, la Croce di Savoia è cerchiata in blu.

Altri sei euro

Formazione della squadra

La qualificazione agli Europei non sarà mai stata facile per gli uomini di Luciano Spalletti, in panchina lo scorso settembre. Con solo quattro vittorie in otto partite, gli italiani hanno finalmente conquistato il loro posto diretto nella competizione durante l’ultimo incontro e pareggio (0-0) contro l’Ucraina. L’Italia ha perso due volte contro l’Inghilterra durante le qualificazioni, ma è rimasta imbattuta da quattro partite.

Programma delle partite

Elenco dei giocatori selezionati

Ci sono i soliti pilastri della formazione, come capitan Donnarumma, Acerbi e Di Lorenzo in difesa, Barella a centrocampo e Chiesa in attacco. Ma Luciano Spalletti ha deciso di non convocare Marco Verratti, assente dalla rosa dal suo arrivo in Qatar lo scorso anno. Altre assenze degne di nota, come quelle di Nicolò Zaniolo, Acerbe e Scalcini per infortunio, o anche Ciro Immobile, che faceva parte della squadra vittoriosa nel 2020. La posizione numero 9 dovrebbe essere condivisa tra Raspadori e Scamacca, che ha avuto un ruolo molto bella stagione con l’Atalanta. . READ L’intelligenza artificiale aiuta i medici francesi a diagnosticare il cancro con un clic

Guardiani: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham), Ivan Provedel (Lazio).

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham), Ivan Provedel (Lazio). Difensori: Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Bastoni (Inter), Federico Gatti (Juventus), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Alessandro Bongiorno (Torino), Andrea Cambiasso (Juventus), Raul . Bellanova (Torino) Riccardo Calafiore (Bologna)

Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Bastoni (Inter), Federico Gatti (Juventus), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Alessandro Bongiorno (Torino), Andrea Cambiasso (Juventus), Raul . Bellanova (Torino) Riccardo Calafiore (Bologna) Ambienti: Nicolo Barella (Inter), Jorginho (Arsenal), Brian Cristante (Roma), Lorenzo Pellegrini (Roma), Davide Fratesi (Inter), Samuel Ricci (Torino), Nicolo Fagioli (Juventus), Michael Foloroncio (Hellas Verone).

Nicolo Barella (Inter), Jorginho (Arsenal), Brian Cristante (Roma), Lorenzo Pellegrini (Roma), Davide Fratesi (Inter), Samuel Ricci (Torino), Nicolo Fagioli (Juventus), Michael Foloroncio (Hellas Verone). Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamaca (Atalanta), Matteo Retegui (Genoa), Riccardo Orsolini (Bologna), Mattia Zaccagni (Lazio).

Combinazione possibile

Da quando è arrivato in testa alla classifica lo scorso anno, Luciano Spalletti ha diretto la squadra solo otto volte. Nelle qualificazioni ha giocato sempre con il 4-3-3 prima di provare il 3-4-2-1 nelle amichevoli contro Venezuela ed Ecuador a marzo. Dall’annuncio dei pacchetti Acerbi e Scalvini, la cerniera centrale italiana è stata sottoposta a importanti lavori. Bryan Cristante può invitarsi nel tridente centrale mentre Scamacca potrebbe avere un’ottima carta da giocarsi in attacco per spiazzare Raspadori. Gli infortuni di Zaniolo e Berardi offrono opzioni sulla fascia destra.

Giocatore da tenere d’occhio: Nicolò Barella

Barella ha 27 anni ed è il capitano dell’Inter. La Presse/Icon Sport