Gli scienziati sviluppano una batteria ultrasottile che può essere caricata con le lacrime

Lo scienziato Lee Seok-woo ha detto che una scena del film “Mission: Impossible” ha ispirato la sua ultima invenzione: batterie per lenti a contatto intelligenti.

Nel quarto film della serie, l’agente indossa lenti a contatto capaci di riconoscimento facciale e tracciamento oculare. Lee voleva trasformare quell’obiettivo in realtà.

“Stavo pensando: ‘Come posso lavorare in questo campo delle lenti a contatto intelligenti?'”, ha detto a “The Edge” della CNBC l’assistente professore presso la Scuola di ingegneria elettrica ed elettronica della Nanyang Technological University.

L’esperienza di Li con i componenti delle batterie è servita da trampolino di lancio per il suo ingresso nel campo della tecnologia indossabile. Si rese conto che le lenti a contatto intelligenti avrebbero avuto bisogno di batterie sicure e integrate, essenziali per far avanzare lo sviluppo di questi dispositivi.

Le lenti a contatto stesse sono molto sottili, con uno spessore di soli 0,5 mm, quindi le dimensioni e la flessibilità di queste batterie sono fondamentali per prevenire il disagio dell’utente.

“La nostra batteria ha uno spessore di circa 0,2 mm, ovvero circa il doppio dello spessore di un capello umano”, ha affermato Lee.