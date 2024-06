L’Albania sciocca l’Italia con il gol più veloce nella storia dell’Euro, poche ore dopo che i tifosi hanno spinto gli spaghetti in faccia ai tifosi italiani

I tifosi albanesi festeggiano dopo che Nedim Bajremi ha segnato il primo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi di Euro 2024 tra Italia e Albania. (Angel Martinez – UEFA/UEFA tramite Getty Images)

Iniziato venerdì, Euro 2024 ha già regalato uno dei momenti più caotici del torneo: un gol a sorpresa dell’Albania sull’Italia nel primo minuto di gioco.

A soli 23 secondi dall’inizio della partita, il centrocampista albanese Nedim Bajremi ha approfittato di una rimessa laterale sciatta dell’Italia per segnare il primo gol della partita e portare l’Albania in vantaggio – e rivendicare il titolo per il gol più veloce nella storia dell’Euro.

Lungi dall’essere un record, il gol dell’Albania è stato un duro colpo per gli italiani. Per contesto, per il momento Classifiche FIFAL’Italia si è classificata al nono posto, mentre l’Albania al 66°.

Le due squadre non sono esattamente rivali, ma gli Europei tendono a far emergere il caos e lo spirito competitivo in tutti. Poco prima della partita, un video di reazione dei tifosi è diventato virale, con un tifoso albanese che afferrava una manciata di spaghetti davanti a un gruppo di tifosi italiani. Uno degli italiani scherzosamente cadde in ginocchio vedendolo.

I tifosi dell’Albania mangiano gli spaghetti davanti ai loro colleghi italiani prima dell’incontro delle nazioni a Euro 2024. 🫣 Questo significa guerra. 🇦🇱pic.twitter.com/nYzNkhVsqm -Men in Blazer (@MenInBlazers) 15 giugno 2024

È simbolico che all’Albania siano bastati appena 23 secondi per mettere in ginocchio l’Italia. Ma anche dopo che l’Albania ha strappato gli spaghetti alla difesa italiana, l’Italia non ha impiegato molto a rispondere.

L’Italia ha segnato due gol – uno di Alessandro Bastoni all’11’, l’altro di Nicolò Barella al 16′ – ripristinando il vantaggio mentre la difesa dell’Albania si sgretolava come patatine.