Fino ad ora, gli scienziati erano a conoscenza degli errori e scoprire gli errori è una scoperta unica

Gli scienziati erano sicuri che fosse lui. Non oggi è stato osservato da vari telescopi dagli anni ’70. Sono stati condotti molti esperimenti scientifici anche per osservarlo nello spazio. Gli scienziati sono giunti a conclusioni diverse dopo averlo visto.

È stato osservato in vari momenti. Ma nonostante tutto ciò, gli scienziati non hanno visto la realtà. La stella che conoscevano già da tempo come WL20S non era sola.

Ma finora gli scienziati l’hanno interpretata come una stella. Hanno preso tutte le decisioni di conseguenza. Ma questa interpretazione è sbagliata? In una certa misura.

Perché quando il potentissimo telescopio spaziale James Webb osservò la costellazione WL20, un gruppo di stelle molto distanti nel grembo dello spazio, vide che WL20S, che tutti conoscevano da tempo come una stella in questa costellazione, non era una stella, ma una stella binaria.

OT è composto da due stelle. Gli scienziati erano certi che si trattasse di una stella singola, poiché non disponevano ancora di un telescopio così potente. Ma James Webb ha cambiato tutto questo. Hanno mostrato chiaramente la coppia.

Dopo aver appreso ciò, gli stessi scienziati spaziali hanno ammesso che ciò che sapevano da molto tempo era sbagliato. Lo strumento nel medio infrarosso di James Webb, o in breve MIRI, ha evidenziato questo fatto. Tutti hanno sbagliato.