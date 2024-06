Freuler: La Svizzera non ha paura dell’Italia

Bologna Il centrocampista Remo Freuler ha ammesso che “non ci sarà spazio per le emozioni” mentre la Svizzera si prepara per lo scontro degli ottavi di finale di Euro 2024 contro l’Italia.

Azzurri È arrivato secondo nel Gruppo B dopo un inizio difficile del Campionato Europeo, battendo l’Albania 2-1 prima di perdere contro l’Albania. Spagna 1-0 e pareggio Croazia In una drammatica partita per 1-1, il round ha suscitato qualche preoccupazione tra tifosi ed esperti.

La Svizzera è apparsa più positiva nella fase a gironi di Euro 2024, battendo l’Ungheria 3-1 nella partita di apertura prima di un 1-1 con la Scozia e un 1-1 di misura con i padroni di casa. Germania. Si sentiranno sicuri in vista della fase a eliminazione diretta.

Freuler parla della partita tra Svizzera e Italia

Parlando al Corriere D Torino attraverso TMWFreuler ha prima parlato di come ci si sente a vedere la Svizzera affrontare l’Italia agli ottavi.

“Certo, questa non è una partita come le altre per me. Ho costruito la mia carriera in Italia e ho anche trovato un Paese ideale dove trascorrere la vita con la mia famiglia. Ma sabato non ci sarà tutto quell’amore una partita degli ottavi di finale e non ci sarà spazio per le emozioni.

Commentato su Riccardo CalafioreEscluso dalla partita.

“Mi dispiace davvero per Ricciardo, mi sarebbe piaciuto affrontarlo all’Olimpico, ma sabato sarà Svizzera-Italia, non Bologna-Italia”.

Freuler ha parlato della mentalità della Svizzera prima del confronto con gli Azzurri.

“Non vogliamo cambiare noi stessi. La tattica migliorerà da qui al fine settimana. Ma il sistema e la filosofia non cambieranno. La fase a gironi indica che siamo sulla strada giusta. Anche se è così adesso, dobbiamo fare un altro passo avanti”.

Ha parlato della difficile stagione dell’Italia nella fase a gironi.

“Stiamo parlando di una squadra che non muore mai. Ci aspetta una partita bella e speciale. La metterei tra le prime tre tra le Nazionali.

E aggiunge: “Ci aspetta soprattutto una partita difficile. Ovviamente il mio preferito sono gli Azzurri. Questo è il benvenuto se pensano di essere…”

Freuler ha parlato della sconfitta della Svizzera contro l’Italia agli Europei 2020.

“Ma poi siamo andati al Mondiale in Qatar e loro sono rimasti a casa. Le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare lo scorso autunno ci hanno fatto bene, abbiamo capito che il livello di prestazione non sarebbe stato sufficiente per tenere il passo con la situazione in Germania.

“Così è cambiata l’intensità e lo stile dell’allenamento. Nel ritiro di San Gallo, alla vigilia degli Europei, è emersa subito una diversa determinazione e una diversa forza di volontà.

Infine, Freuler ha dato uno sguardo alla fase a gironi di Euro 2024 in Svizzera.

“Una buona prestazione nella prima parte del torneo è importante. Ma le partite che fanno la differenza, quelle che possono cambiare il quadro della Nazionale, sono altre partite. Ma non ho paura dell’Italia .”