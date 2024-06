I vertebrati stanno davvero diminuendo così rapidamente? I cechi hanno messo in dubbio i calcoli della valutazione della biodiversità

Gli esperti locali smentiscono ad esempio l’affermazione dell’indice secondo cui dal 1970 il numero dei vertebrati è diminuito del 70%. Lo riferisce Michal Anderli, portavoce della Facoltà di scienze dell’Università Carolina di Praga (PřF UK).

L’LPI è un indicatore di allerta precoce dello stato della natura che viene spesso utilizzato per descrivere il cambiamento medio nella dimensione della popolazione.

Il suddetto indice viene pubblicato due volte l’anno dal World Wide Fund for Nature (WWF) nel suo Living Planet Report. Vuole essere un indicatore dello stato della biodiversità globale.

Tuttavia, secondo i naturalisti Anna Tusgiova, Jan Smyka e David Storch dell’Università Carolina, soffre di diversi problemi matematici e statistici, che portano a distorsioni. I ricercatori cechi hanno pubblicato il loro studio la settimana scorsa su una rivista scientifica Comunicazioni sulla natura.

Il problema, dicono i ricercatori, potrebbe essere che le indagini in genere hanno coperto solo alcune regioni dell’emisfero settentrionale, mentre un campionamento globale più completo potrebbe rivelare un quadro diverso.

“Nel 2019, ci siamo interessati alla suddetta discrepanza, quindi abbiamo preso i dati dal database Living Planet, la base dell’LPI, per vedere se i gruppi di vertebrati provenienti da diverse parti del mondo mostravano proporzioni diverse di tendenze in calo e in aumento”, ha affermato David Storch, uno dei coautori dello studio. “Con nostra sorpresa, non è stato così”, ha detto, del Dipartimento di Ecologia della Facoltà di Scienze del Regno Unito e del Centro britannico per gli studi teorici (CTS).

Ciò non significa che il numero complessivo dei vertebrati non sia diminuito

Dai dati analizzati, hanno concluso che l'aumento e la diminuzione del numero della popolazione erano abbastanza equilibrati, indipendentemente dall'area studiata. Diversi studi pubblicati nello stesso periodo sono giunti alla stessa conclusione.

“Invece di documentare l’equilibrio tra popolazioni in declino e in crescita nel database Living Planet, abbiamo deciso di dare un’occhiata più da vicino all’indice stesso e al modo in cui viene calcolato. Dopo due anni di esame dettagliato della metodologia LPI, abbiamo riscontrato diversi problemi che inclinano l’indice verso la segnalazione di una diminuzione media della popolazione anche quando il declino e l’aumento della popolazione sono bilanciati”, ha spiegato Anna Tuzogiova, coautrice dello studio di CTS UK.

I calcoli LPI introducono errori sistematici e, dopo aver corretto il problema nei calcoli, il calo medio risultante nel numero dei vertebrati è significativamente meno grave. Un esempio di ciò è la situazione del serpente (Vipera berus), mostrata nella figura seguente.

Foto: David Storch La vipera comune è l’unico rappresentante di anfibi e rettili nella regione Paleartica negli anni 1974-1977, e poiché i suoi unici numeri osservati sono diminuiti in un certo periodo, anche l’LPI risultante per l’intera regione Paleartica diminuisce a causa di un calcolo complesso. Se calcolato senza questo singolo gruppo, l’LPI artico mostra un leggero aumento.

Tuttavia non si può affermare che il numero dei vertebrati in generale non sia diminuito, come sottolineano gli scienziati.

È probabile che molte aree che hanno subito significative trasformazioni ambientali non siano incluse nel database Living Planet. Pertanto, i cali demografici più drammatici sono completamente assenti. D’altra parte, molte popolazioni di vertebrati sono in aumento perché stanno appena iniziando a riprendersi dal declino avvenuto molto prima del 1970.

Un esempio in questo senso è la popolazione dell’elefante africano (Loxodonta africana), che prospera in molte zone dell’Africa meridionale, anche se altrove è minacciata dal bracconaggio e dalla perdita di habitat.

Questo aumento potrebbe essere correlato al fatto che solo ora gli elefanti stanno gradualmente iniziando a riprendersi dal rapido declino causato dalla caccia all’avorio nei secoli precedenti.