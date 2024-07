Funzionalità di test di YouTube Music per la creazione di playlist radiofoniche tramite istruzioni – Immagine e audio – Notizie

Google sta lavorando a una funzionalità per YouTube Music che consentirà agli utenti di creare una playlist radiofonica basata su un messaggio di testo o vocale. Non è noto quando la funzionalità verrà resa disponibile a tutti gli utenti.

L’utente Reddit ha le immagini Condividi la nuova funzione radio. Gli screenshot mostrano l’etichetta “Esperienza”. Ciò è sottolineato nuovamente nella parte inferiore dello schermo: “Le risposte generate dall’intelligenza artificiale sono sperimentali”. La qualità e la precisione possono variare.

Sebbene gli abbonati a YouTube Premium di solito lo siano Presto È possibile iniziare con le funzionalità di test, ma non tutti gli utenti Premium possono iniziare a creare una playlist radiofonica dalle istruzioni. Non è noto quando la funzionalità diventerà disponibile per tutti gli utenti.

Le playlist radio sono playlist dinamiche contenenti brani simili all’input dell’utente. Gli utenti di YouTube Music attualmente possono creare una playlist radiofonica selezionando uno o più artisti. Gli utenti possono quindi selezionare una varietà di artisti. Ciò vale anche per la gamma di artisti noti e sconosciuti.

In futuro sarà possibile creare queste playlist in base al prompt. Questo può essere fatto sia attraverso il testo che attraverso la voce. Gli utenti possono anche scegliere un prompt preimpostato. Ad esempio, puoi scegliere tra “Sorprendimi”, “Ritornelli pop accattivanti” e “Colonne sonore epiche”.