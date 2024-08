Mercury Weather sta ottenendo un nuovo fornitore di dati con il suo ultimo aggiornamento

Come ho scritto una volta qui dalle 9 alle 5 macMercury è un’elegante app meteo per dispositivi Apple per coloro che cercano un’alternativa all’app meteo nativa di iOS. Gli sviluppatori dell’app hanno appena rilasciato un importante aggiornamento, che aggiunge cose come un nuovo widget e un ulteriore fornitore di dati meteorologici.

Novità di Mercury Weather 2.5

Già la prima versione di Mercury permetteva agli utenti di scegliere tra Apple Weather e OpenWeather come fornitore di dati. Con la versione 2.5 rilasciata oggi, gli utenti possono anche scegliere Foreca come fornitore di dati sulle previsioni del tempo.

“Abbiamo aggiunto un nuovo fornitore di dati meteorologici. Benvenuto in Foreca! Foreca è costantemente uno dei fornitori di dati meteorologici con le migliori prestazioni al mondo ed è ora un’opzione in Mercury. In effetti, è l’opzione dinamica predefinita per la maggior parte delle località in tutto il mondo”, hanno detto gli sviluppatori.

Altre nuove funzionalità includono la possibilità di vedere la quantità di pioggia, raggi UV o vento e mareggiate direttamente in un grafico orario. Gli utenti possono anche tenere premuto qualsiasi orologio per visualizzare maggiori dettagli. Questi dati aggiuntivi sono disponibili anche nel nuovo widget Mercury Weather.

Altri miglioramenti includono migliori avvisi meteo e ampie modifiche in tutta l’app.

“Anche gli avvisi meteo hanno ricevuto una certa attenzione. Gli avvisi meteo sulla scheda principale sono ora classificati in base alla gravità e gli avvisi scaduti vengono immediatamente depriorizzati. L’elenco degli avvisi meteo mostra anche le date relative accanto agli avvisi. Niente più fastidiosi calcoli mentali di ora e data !”

Puoi Scarica gratuitamente l’app Mercury Weather sull’App StoreTuttavia, alcune funzionalità come l’aggiunta di più siti richiedono un abbonamento a partire da $ 2,99 al mese. Sono disponibili anche licenze a vita per singoli individui e famiglie.

