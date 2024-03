Gemini: una nuova funzionalità in “Gemini”… per apportare modifiche alla risposta

Internet Desk: Google ha introdotto una nuova funzionalità nel suo chatbot Gemini basato sull'intelligenza artificiale. È progettato in modo da poter apportare sottili modifiche alle risposte fornite a seconda delle richieste. È possibile selezionare una parte specifica del testo e modificarla o eliminarla. Questa funzionalità è attualmente disponibile solo nella versione web inglese.

“Forniamo un modo specifico per migliorare le risposte di Gemini. Lo stiamo rilasciando in inglese sulla versione web di Gemini. Seleziona la porzione di testo che desideri modificare e fornisci le istruzioni richieste. L'output è il più vicino a ciò che stai cercando, ” ha affermato Google in un post sul blog. Invece di recuperare l'intero testo quando non viene ricevuta la risposta attesa, è sufficiente apportare modifiche quando necessario.

Gli utenti possono selezionare qualsiasi parte del testo dopo aver risposto in base alla richiesta. Evidenziandolo rivelerà un segno di matita in un cerchio. Accanto ha anche il logo Gemini. Se lo contrassegni con una freccia, verrà visualizzata l'opzione di modifica. Se fai clic su di esso, ci saranno quattro opzioni: Ricrea, Breve, Più lungo, Rimuovi. Come suggerisce il nome, Rigenera.. cambia tutti i testi selezionati e li presenta in una forma diversa. Breve, più lungo… Regola la lunghezza del testo. Inoltre, se selezioni Rimuovi, l'intera porzione verrà rimossa.

Sebbene le risposte dei chatbot AI siano fantastiche, alcune di esse necessitano di un rinnovamento completo. Come soluzione, Google ha portato questa funzionalità su Gemini.