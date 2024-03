Gli hacker utilizzano la scheda e-SIM per imbrogliare; Il tuo numero potrebbe essere violato

È stato riferito che gli hacker utilizzano i profili SIM per rubare dati e denaro dei clienti. Le E-SIM sono schede SIM integrate che possono essere utilizzate al posto delle normali schede SIM. Molti telefoni leader, inclusi gli iPhone, dispongono di una funzione e-SIM. Se utilizzi una e-SIM, non è necessario utilizzare schede SIM fisiche nel telefono. Un iPhone con una sola scheda SIM fisica può utilizzare la funzione e-SIM per utilizzare due connessioni.

Il cliente può ottenere facilmente una eSIM senza rivolgersi direttamente ai fornitori di servizi di telecomunicazione. Gli operatori possono programmare, disattivare, eliminare e trasferire la connessione e-SIM a un altro dispositivo da remoto.

Gli hacker possono modificare la connessione da una posizione remota a un'altra e-SIM e prendere il controllo del numero di telefono. Ciò significa che, prelevando il profilo SIM del telefono della vittima, l'hacker può trasferirlo sul proprio telefono e utilizzare il numero di cellulare per ottenere diverse informazioni. Questi criminali prendono di mira i consumatori di vari servizi finanziari. La società russa di sicurezza informatica FACCT ha riferito che tali sforzi sono in corso dalla fine del 2023.

Al numero di cellulare sono collegate diverse caratteristiche di sicurezza degli account online. Gli account possono essere violati e informazioni e ricchezza rubate utilizzando le password monouso fornite con il numero.