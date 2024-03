Le date dell'Apple WWDC 2024 sono arrivate.

Conferenza mondiale degli sviluppatori 2024 | InternetDesk: l'azienda leader nel settore tecnologico Apple è pronta a introdurre nuove innovazioni. La prestigiosa conferenza annuale degli sviluppatori Apple Worldwide (Apple WWDC) ha annunciato le date. Presenta agli utenti nuove funzionalità e prodotti software che l'azienda introdurrà nel prossimo anno. È stato rivelato che la conferenza di quest'anno (WWDC 2024) si terrà come piattaforma virtuale dal 10 al 14 giugno.

L’intelligenza artificiale ormai funziona ovunque. Fonti tecnologiche ritengono che esista la possibilità di aggiungere funzionalità di intelligenza artificiale (AI) negli aggiornamenti software che Apple porterà in questo momento. Alcuni rapporti suggeriscono che potrebbero esserci informazioni sulla collaborazione con aziende di intelligenza artificiale come Google, Baidu e altre per portare GenAI basato sul cloud. Sembra che i dettagli dei nuovi sistemi operativi (OS) saranno presentati in iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11 e tvOS 18.

Gli esperti di tecnologia si aspettano che ci sia la possibilità di lanciare nuovi modelli di iPod Air e iPod Pro OLED. La società ha affermato che sebbene la conferenza che Apple terrà sarà online, esiste la possibilità di partecipare e partecipare di persona il primo giorno. Chi è interessato può candidarsi tramite l'app Apple Developer e il sito web dell'azienda. Apple ha rivelato che possono candidarsi anche i vincitori della Swift Student Challenge.