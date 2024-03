Scade il contratto con il BVB: il talento vuole andare in Italia

ruhr24 pfb

Il BVB potrebbe perdere talento. Il centrocampista sogna di giocare in futuro in Italia. Il suo contratto scade a fine stagione.

Dortmund – Al Borussia Dortmund in questo momento tutto ruota attorno al futuro dei grandi talenti Youssoufa Moukoko e Jody Bellingham. Ma i prossimi gioielli sono già ai blocchi di partenza, come Paris Brunner come successore di Moukoko al Dortmund.

Il futuro del BVB è aperto: Joel sogna di trasferirsi in Italia

Un altro compagno di squadra di Broner nel BVB U19 può essere paragonato a Jude Bellingham come centrocampista centrale: Vasco Valz. Non c’è da stupirsi che grandi club come Milan e Juventus abbiano già fallito tuttomercatoweb.com Segnalato in ottobre.

Trasferirsi in Italia potrebbe presto diventare realtà. Il contratto di Vasco Valls scade la prossima estate e il suo futuro al Borussia Dortmund è aperto. In un'intervista al portale italiano Numero dieci Il 18enne rivela che il suo sogno è poter giocare nel paese natale di suo padre.

Il gioiello del BVB Vasco Valz vuole giocare in Italia: il suo contratto con il Dortmund sta per scadere

“Sì, mi piacerebbe farlo, perché anche mia sorella vive lì. Amo tantissimo l'Italia e mi sento a casa. Per questo in futuro posso immaginare di giocare lì”, dice Vasco Valz in un'intervista.

Il centrocampista, che per stile di gioco si paragona alla leggenda italiana Gennaro Gattuso, non sa ancora dove lo porterà la strada nel 2023: “Il mio contratto scade a fine stagione. Il mio obiettivo è giocare ai massimi livelli”. livello possibile, che sia al Borussia Dortmund o “in un altro club. Non è sicuro al 100% che rimarrò al Dortmund o cambierò club”.

Il talento del BVB Vasco Valz ha un obiettivo per il 2023: “Giocare al massimo livello possibile”

Il sogno italiano è ancora vivo e Vasco Valz guarda già da vicino il campionato italiano: “È un campionato molto equilibrato, non si sa mai chi può vincere lo scudetto. Ma in Germania è completamente diverso, perché vince quasi sempre il Bayern Monaco”. 18 anni: “Il calcio italiano è più entusiasmante da questo punto di vista”.

Vasco Walz gioca per il Dortmund dall'estate del 2019. La scorsa stagione ha festeggiato il titolo del campionato tedesco con la squadra Under 19 e ha giocato tutte le partite. Il centrocampista è anche un titolare titolare dell'allenatore Mike Tullberg in questa stagione (tutte le notizie sui trasferimenti del BVB su RUHR24).

Il suo futuro è aperto, ma Vasco Valz ha già fissato un obiettivo per il 2023, come ci ha raccontato Numero dieci “Spero di giocare al massimo livello possibile, magari in prima squadra a livello professionistico e non più nel settore giovanile”, rivela.