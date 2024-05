Gli scienziati del clima di tutto il mondo prevedono una catastrofe nei prossimi decenni

Oltre ad essere Ministro dell’Ambiente Dal Cile, Mesa Rojas È uno degli specialisti del clima più famosi al mondo e ha partecipato a Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici) che scrive rapporti globali che riassumono tutte le conoscenze attuali sulla crisi climatica.

Ecco perché ne faceva parte ricognizione Realizzato da The Guardian Nel 380 del e Scienziati del clima Le persone più famose del pianeta, e chiede loro se pensano che l’umanità sarà in grado di ridurre… Il riscaldamento globale A livelli sicuri oppure no.

Rojas ha risposto che, a suo avviso, sarebbe possibile mantenere il riscaldamento globale al di sotto del livello desiderato 2° Nella media Temperatura preindustrialeche supera il limite specificato Accordo di Parigi Di 0,5 gradi.

Secondo questo parere il ministro è considerato in minoranza (25%). Intervistato Più ottimista: il 70% degli scienziati partecipanti ritiene che la temperatura globale supererà i 2,5 gradi Celsius in questo secolo, e il 42% ritiene che supererà i 3 gradi Celsius, con Conseguenze disastrose Per la vita umana sul pianeta Terra nei prossimi decenni.

separare 6% dei partecipanti ritiene che l’umanità sarà in grado di mantenere l’aumento della temperatura al di sotto di un livello inferiore Soglia 1,5 gradi Stabilito in Accordo di Parigi.

Cosa significa per l’umanità?

La maggior parte degli scienziati, che si aspettano che la temperatura superi i 2,5°C, descrivono A Un futuro quasi distopico Ingannare Carestie, Migrazione di massaE conflitti Disastri ambientali Come gli incendi, le ondate di caldo e le inondazioni che sono più gravi e frequenti di quelle che conosciamo oggi.

Non si aspettano che questi eventi inizieranno a verificarsi in un lontano futuro, ma piuttosto nel futuro I prossimi decenni. Alcuni intervistati prevedono addirittura cambiamenti radicali per il futuro cinque anni. Ciò va oltre a evidenziare i gravi danni che stiamo già subendo in questo momento a causa della crisi climatica.

Pur essendo persone che lavorano nel mondo dei dati e della scienza, sono lontani dal cogliere questa realtà con freddezza: molti hanno espresso le loro sensazioni Disperazione, Rabia sì frustrazione Anche con la mancanza di urgenza dei politici Lui ha paura Per il futuro.

È meglio arrendersi?

Nonostante la mancanza di speranza, la maggioranza degli intervistati lo chiede Non arrenderci nella lotta contro il cambiamento climaticoPerché qualsiasi lieve diminuzione del riscaldamento globale significherà Meno sofferenza umana.

Ne esprimono anche l’urgente necessità preparati In tutto il mondo per fronteggiare eventi sempre più estremi, ridurre Rischio di danni e la mortalità umana.