Gli scolari del Tagikistan hanno ricevuto premi alle Olimpiadi delle scienze esatte negli Stati Uniti

Gli studenti del Liceo “Hotam e PV” hanno vinto premi Olimpiadi Internazionali Nelle scienze esatte nuove scienze gran finale. Akbar Aminov, insegnante di matematica e informatica in questa scuola superiore, ne ha parlato ad Asia Plus.

In totale, 14 studenti della scuola “Hotam e PV” hanno partecipato alla New Science Grand Final, che si è tenuta dal 6 al 12 giugno a New York.

In totale, sono state presentate 3 categorie: “Programmazione”, “Matematica” e “Scienza”. Le Olimpiadi si sono svolte in inglese.

Le nuove Olimpiadi della scienza permettono agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori di dimostrare le proprie abilità nelle scienze esatte.

Attraverso questa competizione, i partecipanti sviluppano pensiero logico e critico, comportamento etico e molte altre qualità.

Nel complesso, gli uomini sono riusciti a vincere 8 medaglie d’oro, 4 d’argento e 14 di bronzo. Questi sono gli studenti delle classi 4-9 dell’Hotam e del Liceo P.V.: Bunyod Safarov, Sanjar Rashidov, Khosrav Abdulla, Ishuk Popoev, Diluvar Ekromov, Mirzo Parviz, Shukhrukh Fridonov, Abubakar Ichanov, Mirazam Mirsharevzoda, Zibuniso Shakhbuzova, Aliya Jalilova, Salva Kandikova. Amalia Chiridinova e Samira Davlatova.

Inoltre, come riportato da Asia Plus su Hotam e P.V., Shukhrokh Veraidonov è entrato ai vertici della “programmazione”: si è classificato primo, ha vinto due medaglie d’oro e una di bronzo.

All’inizio di gennaio di quest’anno, anche il ragazzo Ho ottenuto il primo posto Nella categoria “Codifica”. Olimpiadi Internazionali delle Nuove Scienze 2024.

Shahrukh Faridonov Foto per gentile concessione di Kudershu Veraydonov

Rashidov Sancar, a sua volta, è entrato al primo posto nella categoria “Matematica” della New Science Grand Final: ha ottenuto il primo posto e l’oro.

