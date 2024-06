Open d’Italia di tennis: sorteggio, date, Cameron Norrie e Iga Swiatek in azione – dove sono Emma Raducano e Andy Murray? | Notizie sul tennis

Tutto quello che c’è da sapere sull’Internazionale PNL d’Italia di Roma: sorteggio, date e perché Emma Raducano e Andy Murray non parteciperanno…

Chi parteciperà a Roma lunedì?

Il lunedì prevede un raccolto eccezionale di stelle del tennis In diretta su Sky Sportcon Cameron Norrie, Daniil Medvedev, Iga Swiatek e Coco Gauff tutti in azione.

Swiatek ha sconfitto Yulia Putintseva e ha raggiunto il quarto turno a Roma



Il britannico Nouri affronterà il greco Stefanos Tsitsipas ai sedicesimi (a partire da mezzogiorno GMT), mentre Medvedev affronterà il serbo Hamad Medjedovich (non prima delle 18).

La numero uno del mondo Swiatek affronterà la tedesca Angelique Kerber (non prima delle 14) mentre la campionessa degli US Open Gauff affronterà la spagnola Paula Badosa (a mezzogiorno) negli ottavi di finale.

Gli highlights del confronto tra Cameron Norrie e Jaume Munar agli Open d’Italia



Puoi tenere traccia qui per tutti gli ultimi risultati.

Perché non giocano i britannici Murray e Raducano?

Il duo britannico Andy Murray ed Emma Raducano non parteciperà quest’anno nella capitale italiana.

Murray si è allenato sulla terra battuta mentre continua il suo recupero da un infortunio alla caviglia e tornerà a giocare nel torneo ATP Challenger la prossima settimana a Bordeaux prima di giocare agli Open di Ginevra, indicando che ha intenzione di giocare agli Open di Francia alla fine di questo mese.

Andy Murray ha festeggiato il suo 29esimo compleanno nel 2016 sconfiggendo Novak Djokovic nella finale del Masters di Roma, forse il suo match point più importante di sempre…



Andy Murray ha festeggiato il suo 29esimo compleanno nel 2016 sconfiggendo Novak Djokovic nella finale del Masters di Roma, forse il suo match point più importante di sempre…



Il 36enne, che dovrebbe ritirarsi ad un certo punto in questa stagione, è stato messo da parte dalla fine di marzo dopo aver subito un infortunio ai legamenti della caviglia in una partita del terzo turno contro Tomas Machak al Miami Open.

I piani attuali di Raducanu sono di competere a Strasburgo, ma potrà anche qualificarsi per gli Open di Francia a meno che non riceva una wild card nel tabellone principale.

Nel sorteggio maschile sono assenti per infortunio anche il favorito di casa Jannik Sinner (anca) e Carlos Alcaraz (avambraccio), mentre la campionessa in carica Elena Rybakina si è ritirata per malore.

Colin Fleming e Anne Keothavong discutono se Emma Raducanu debba giocare le qualificazioni agli Open di Francia dopo la deludente sconfitta nel turno di apertura agli Open di Madrid



Cos’è l’Open d’Italia?

immagine:

Daniil Medvedev ha battuto Holger Röhn vincendo l’Open d’Italia lo scorso anno





Il terzo appuntamento stagionale dell’ATP Masters 1000 su terra battuta vede sfidarsi i migliori giocatori del mondo nel torneo, che si tiene al celebre Foro Italico di Roma.

Il numero uno del mondo Novak Djokovic è tornato in azione in preparazione agli Open di Francia, e Rafael Nadal, il “Re della terra battuta”, spera di continuare la sua corsa al Roland Garros in un torneo che ha vinto 14 volte, ma entrambi sono arrivati ​​presto esce.

Come per l’Open di Madrid, le 32 teste di serie dell’Open d’Italia hanno ricevuto un bye al primo turno, quindi sono entrate nel torneo al secondo turno.

Il gioco inizierà tutti i giorni alle 10:00 ora del Regno Unito fino a giovedì 16 maggio, quando inizierà a mezzogiorno. Ci saranno sessioni serali a partire dalle 18:00 ogni giorno fino alla settimana delle finali, quando il gioco inizierà a mezzogiorno in entrambi i giorni.

Le finali si svolgeranno nel fine settimana del 18 maggio.

Chi sono i campioni in carica dell’Open d’Italia?

immagine:

Elena Rybakina difenderà il titolo del singolare femminile al Foro Italico





Medvedev ha vinto il titolo di singolare del 2023, il suo primo sulla terra battuta, con una vittoria per 7-5, 7-5 su Holger Röhn.

Rybakina ha vinto il titolo WTA 1000 per la seconda volta nella sua carriera lo scorso anno, battendo in finale Anhelina Kalinina con il punteggio di 6-4, 1-0. Kalinina si è ritirata dalla finale a causa di un infortunio alla coscia sinistra.

