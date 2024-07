Negli annunci dovrà essere menzionato il nome dello stampatore e dell’editore, pena l’intervento del commissario comunale

Jalna – La pubblicità ha un ruolo più importante nel deformare la città che nell’abbellirla. Pertanto, quando si pubblicano tali annunci, questi devono essere pubblicati al posto dell’annuncio determinato dall’ente municipale e dalla tipografia che ha prodotto questo annuncio, indipendentemente dal fatto che si tratti di un annuncio pubblicitario. ornamento o un ornamento. Banner, dovrei menzionare la stampante. In modo che, se in futuro si verificassero problemi, la responsabilità potrà essere attribuita alle persone interessate e inoltre sarà responsabile anche l’editore di questo annuncio. Pertanto, il commissario municipale di Jalna, Santosh Khandekar, ha emesso istruzioni secondo cui è necessario fornire i dettagli dello stampatore e dell’editore.

Nella sala del commissario comunale si tenne una riunione dei tipografi e degli editori della città, dove in vari punti della città furono affissi manifesti sui muri, ma senza il nome della tipografia, e così aumentarono gli incidenti e le controversie. Per frenare questo fenomeno, il governo dovrebbe seguire le linee guida e gli stampatori dovrebbero riflettere prima di stampare materiali così controversi. Se da ciò dovesse sorgere una controversia, questa verrà chiusa se il tipografo è responsabile, quindi è necessaria una dichiarazione del tipografo, ma anche nel caso in cui tale dichiarazione venga evitata in diversi modi, l’ente municipale può sporgere denuncia contro tale striscione nella stazione di polizia interessata e condurre ulteriori indagini e intraprendere le azioni necessarie contro il tipografo. Il commissario ha anche detto che se un cartello è posto su un cartello, dovrebbe essere posto solo nel luogo specificato dal comune, e l’editore può non apporre tale segnale a meno che non sia richiesta anche una dichiarazione del tipografo.

Gli editori Hemant Thakkar, Mahesh Joshi, Chandrakant Kulkarni, Vishal Jogdand, Alkesh Devidas, Vijay Rathi, ecc. erano presenti a questo incontro.

