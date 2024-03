Google Gemini: 'Non so niente di elezioni'…la risposta di Google Gemini

Internet Desk: le risposte fornite dal chatbot Gemini di Google (Google Gemini) sono state recentemente controverse. Questa società tecnologica ha preso una decisione importante martedì. A causa delle imminenti elezioni in molti paesi quest’anno, ai Gemelli è stato impedito di rispondere ad esse. In questa misura ha apportato modifiche ai suoi programmi.

È interessante notare che quando Gemini è stato interrogato sulle elezioni presidenziali americane, ha risposto: “Sto imparando come rispondere a questa questione”. “Nel frattempo cercalo su Google”, suggerisce. Un portavoce di Google ha rivelato che questa decisione è stata presa come parte di misure proattive per prevenire la diffusione di informazioni false.

È noto che quest'anno si terranno elezioni in molti paesi, tra cui America, Sud Africa e India. Di recente, la risposta di Gemini al Primo Ministro Modi ha suscitato un'accesa controversia… e Google è stata costretta a scusarsi. Il governo ha ordinato alla società di fornire chiarimenti in merito. D’altra parte, ha richiesto l’approvazione del governo prima di lanciare strumenti di intelligenza artificiale in India. Si suggerisce inoltre di segnalare la possibilità di errori nelle risposte fornite.

Le risposte fornite dai vari strumenti di intelligenza artificiale di Google sono state recentemente argomento di discussione. Di conseguenza, il mese scorso la società ha temporaneamente interrotto la sua funzionalità di creazione di foto in Google Gemini. Il CEO Sundar Pichai ha risposto e ha affermato che gli errori erano stati corretti. Hanno ammesso che le loro risposte tramite chatbot erano del tutto discriminatorie e inaccettabili.