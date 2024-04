La linea non avvisa. La gente mi salutava e non lo sapeva. Vedi come risolverlo qui.

Un problema frustrante che molti utenti Line spesso affrontano è che l'app Line non li avvisa quando qualcuno invia un messaggio. Questa questione è considerata non meno inquietante. Perché se il messaggio inviato è importante o urgente ma non ce ne siamo accorti perché non c'era nessun avviso. Oggi siamo qui per aiutarvi a suggerire come risolvere il problema.La linea non avvisa.Cosa dovresti fare? Gli amici possono provare a seguirli.

LINE non avvisa come posso risolvere?

1. Controlla le impostazioni di notifica nell'app LINE.

Apri l'app LINE nella home page. Tocca il pulsante Impostazioni nell'angolo in alto a destra. Selezionare quindi l'oggetto della notifica. (Notifiche) e controlla se le notifiche sono disattivate o meno. Se è disattivato, modifica le impostazioni per attivare le notifiche.

2. Controlla le impostazioni di notifica dell'app. Linea nel sistema macchina

Prova ad accedere al menu delle impostazioni del dispositivo.Cellulare Poi vai nella sezione App, scorri per trovare l'app LINE e, quando la trovi, toccala. Quindi controlla la sezione delle notifiche. (Notifica) Se è disattivato o meno. Se l'hai disattivato, modifica le impostazioni per attivare le notifiche. Tuttavia, i comandi del menu per ciascuna marca di telefono cellulare potrebbero differire leggermente.

3. Controllare la modalità di utilizzo della batteria.

Se la modalità di risparmio batteria è abilitata, le notifiche da varie applicazioni, inclusa LINE, potrebbero essere limitate. È possibile controllare il menu delle impostazioni del dispositivo. Quindi vai all'argomento Batteria, quindi controlla quale modalità batteria stai utilizzando. Se è in modalità risparmio batteria, scegli invece di passare alla modalità normale. READ 30 migliori Calze Befana Vuote da acquistare secondo gli esperti

4. Aggiorna applicazioni e sistema operativo

In alcuni casi, il problema della mancata notifica di LINE potrebbe essere dovuto a qualche bug nell'app. Oppure il sistema operativo se viene rilasciato un nuovo aggiornamento di versione per risolvere il problema. Un aggiornamento dell'applicazione o una nuova versione del sistema dovrebbero essere in grado di aiutare a risolvere tali problemi.

5. Elimina l'app e reinstallala.

Se provi ad aggiornare l'app e il problema rimane lo stesso. Oppure non c'è ancora una nuova versione da aggiornare, potresti dover provare a eliminare l'app. Quindi scaricalo e installalo di nuovo. Questo perché alcuni problemi potrebbero essere causati da file o impostazioni insoliti. Installare l'app e riavviarla nuovamente potrebbe risolvere il problema. Ma dovresti ricordare anche la tua password LINE perché devi effettuare nuovamente l'accesso. E non dimenticare di fare un backup dei tuoi messaggi di chat se non vuoi che scompaiano.

Tuttavia, se qualcuno sta utilizzando l'app LINE su un computer e ha problemi con LINE che non invia notifiche. Puoi andare a vedere la soluzione di base su: La linea sul computer non mi avvisa. Perché?

