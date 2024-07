“Potrebbe far tremare le gambe alla maggior parte delle persone.” In Norvegia esiste una scala “galleggiante” perfetta per chi ama il brivido

La scala di 40 metri, chiamata Stigul, si trova a 790 metri sopra un fiordo norvegese nel piccolo villaggio di Loen.

La nuova scala “galleggiante” della Norvegia promette panorami mozzafiato ed emozioni potenti. Tuttavia, questo non sarà adatto a tutti, soprattutto a coloro per i quali le vertigini sono una realtà.

“Può far tremare le gambe alla maggior parte delle persone”, spiega alla CNN l’uomo dietro l’idea, Per Helge Boe.

Dalla vista dal ponte sospeso di Gjølmunne, vicino a Loen, “le persone sembrano fluttuare nell’aria”, rivela il responsabile.

Benedizioni in cielo

La scala, che permette panorami mozzafiato, fa parte della Via Ferrata Loen (Joachim Neumayr/Loen Active)



Helgi Boe è responsabile delle operazioni presso Loen Active, l’azienda dietro questa idea, così come altre attività all’aperto intorno a Loen, un villaggio nel cuore del Nordfjord noto per i suoi paesaggi mozzafiato.

La scala di 120 gradini è la nuova attrazione di Loen per gli amanti dell’adrenalina e fa parte del vasto percorso di arrampicata di quella terra, noto come Via Ferrata Loen.

Via ferrata, che si traduce direttamente dall’italiano come “sentiero di ferro”, è un termine usato per descrivere percorsi alpinistici che utilizzano cavi d’acciaio e scale fisse per facilitare la salita.

Il Loen Stigul, che ha un angolo di 45 gradi, è accessibile solo a coloro che hanno salito parzialmente la Via Ferrata verso la cima del Monte Hoven di Loen. Ciò significa che nel momento in cui inizierai a salire la scala, avrai già raggiunto la cima della scala.

I panorami sono molto spaventosi. Tuttavia, se il tuo stomaco riesce a sopportare le vertigini, Helge Bø promette che ne varrà la pena. Pensa ad acque blu brillante, circondate da montagne e nuvole.

“Se hai il coraggio di guardarti intorno, potrai ammirare lo straordinario paesaggio del fiordo, con le sue maestose cime, l’enorme scogliera e lo stretto stretto adiacente ad essa”, descrive.

Una volta raggiunta la cima del Monte Hofn, sarai ricompensato con panorami mozzafiato, ma anche un ristorante e una funivia che ti riporterà al punto di partenza in cinque minuti.

Gli alpinisti possono intraprendere la Via Ferrata con una guida, oppure noleggiare personalmente l’attrezzatura se sono più esperti (Kjersti Kvamme/Loen Active)



Helge Boe, che ha seguito la costruzione della scala da parte della ditta austriaca HZI, spera che questa diventi una grande attrazione durante l’estate nella zona del Nordfjord.

I visitatori hanno la possibilità di intraprendere la Via Ferrata Loen con o senza guida, a seconda del loro livello di esperienza. I prezzi per l’imbarco con guida partono da 1.695 NOK (circa 150 €) per gli adulti. Anche i bambini sopra i 12 anni sono i benvenuti nelle visite guidate per 1.535 NOK (circa 135 €).

I visitatori possono anche prenotare altre attività come kayak, stand up paddleboarding o una gita lungo la zip line del Monte Hoven.

Per chi intraprende la Via Ferrata Loen, sono in atto diverse misure per garantire la sicurezza degli alpinisti.

“Tutte le salite sulla Via Ferrata Loen, compresa la Stigul, si fanno con un cavo saldamente attaccato”, spiega Helge Boe.

Sebbene le scale possano sembrare intimidatorie, Helgi Bo afferma che sono adatte a chiunque abbia un discreto livello di forma fisica. Secondo lui “non è proprio impegnativo”. Helgi Bo spera che la nuova scala attiri più turisti nella già popolare zona di Lwin.

“Salire la scala in sé non è difficile. “L’esposizione e il senso di realizzazione quando si sale sono enormi”, afferma.