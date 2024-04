Hai notato il doodle di Google di oggi? Conosci quelle immagini che sembrano lettere?

Scarabocchio di Google | Internet Desk: hai controllato il tuo doodle di Google oggi? Per la Giornata della Terra, i Google Doodles piacciono a tutti. Sebbene sembrino fotografie, al loro interno sono nascoste le lettere “GOOGL E”. Sono visibili se guardi da vicino. Tuttavia, non sono immagini ritoccate con Photoshop. Luoghi del genere esistono sulla Terra.

In occasione della Giornata della Terra, Google ha creato questo doodle per ricordarci i cambiamenti che stanno avvenendo sulla Terra a causa dei cambiamenti climatici. Ogni lettera rappresenta una regione diversa. Aggiunge anche l'animazione attraverso immagini satellitari di come è cambiato nel corso degli anni. Clicca sul doodle per tutti i dettagli.

G: Le Isole Turks e Caicos sono la location del primo film che ricorda la lettera inglese “G”. Questa regione dell'Oceano Atlantico ospita molte specie in via di estinzione. È un centro di biodiversità.

Le Isole Turks e Caicos sono la location del primo film che ricorda la lettera inglese “G”. Questa regione dell'Oceano Atlantico ospita molte specie in via di estinzione. È un centro di biodiversità. EHI: Parco nazionale dello Scorpion Reef in Messico. Questo centro ecologico riconosciuto dall'UNESCO è famoso per le sue vivaci barriere coralline. È un centro per molti uccelli e tartarughe in via di estinzione.

Parco nazionale dello Scorpion Reef in Messico. Questo centro ecologico riconosciuto dall'UNESCO è famoso per le sue vivaci barriere coralline. È un centro per molti uccelli e tartarughe in via di estinzione. EHI: Una foto del Parco Nazionale Vatnajokull in Islanda. Considerata patrimonio mondiale dell'UNESCO, questa zona ospita paesaggi e vegetazione rari con un mix di vulcani e neve.

Una foto del Parco Nazionale Vatnajokull in Islanda. Considerata patrimonio mondiale dell'UNESCO, questa zona ospita paesaggi e vegetazione rari con un mix di vulcani e neve. G: Questo è il Parco Nazionale Jo in Brasile. Questa zona nel mezzo della foresta amazzonica ospita molti animali rari.

Questo è il Parco Nazionale Jo in Brasile. Questa zona nel mezzo della foresta amazzonica ospita molti animali rari. A: L'area rappresentata dalla lettera “L” nello scarabocchio è la Grande Muraglia Verde della Nigeria. L'area viene riportata al suo splendore perduto a causa della desertificazione piantando piantine. Offre opportunità di lavoro alla popolazione locale.

L'area rappresentata dalla lettera “L” nello scarabocchio è la Grande Muraglia Verde della Nigeria. L'area viene riportata al suo splendore perduto a causa della desertificazione piantando piantine. Offre opportunità di lavoro alla popolazione locale. H: Un'immagine della Riserva Naturale delle Isole Pilbara in Australia che ricorda la lettera “E”. L'area ospita molte specie di tartarughe marine e uccelli.

Vale la pena notare che Google ha creato questo doodle in riconoscimento degli sforzi di varie organizzazioni e popolazioni locali per proteggere la pace in quelle aree.