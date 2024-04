Hai visto questa icona su WhatsApp? Questa è la nuova funzionalità.

Whatsapp | Internet Desk: la popolare app di messaggistica WhatsApp è pronta per un'altra novità. Questa app, che era limitata a chat e chiamate audio/video, è ora pronta per le funzionalità AI. In questo contesto, Meta AI verrà aggiunta a WhatsApp. In questo, nell'elenco della chat è apparsa un'icona circolare di diversi colori. Questa funzionalità è apparsa per alcuni utenti in India. È scomparso dopo un po'.

In competizione con altre aziende, Meta ha anche creato un ampio modello linguistico basato su Meta AI (Meta AI). Ci sono già segnalazioni che verrà aggiunto a WhatsApp. Sembra che questa funzionalità sia in fase di test come parte di questo. Se fai clic su questo pulsante, si aprirà una finestra che dice “Chiedi qualsiasi cosa a Meta AI”. Facendo clic su Continua si aprirà il menu della chat con Meta AI. Questo elenco di chat fornisce risposte a domande come ChatGPT su vari argomenti come scienza, storia, tecnologia, ecc. Tuttavia, Meta AI è limitato solo alla casella di chat e afferma che non leggerà le chiamate e i messaggi degli utenti. Questa funzionalità sembra essere attualmente in fase di test. Si prevede che sarà presto completamente disponibile.