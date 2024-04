Una primavera difficile, l’infedeltà, la guerra civile e il collasso degli Stati Uniti

Oggi i residenti di Lipetsk possono aspettarsi concerti, spettacoli e anteprime di film emozionanti.

Estate ad aprile

Durante il giorno a Lipetsk ci sono di nuovo da +25 a +27 gradi e senza precipitazioni.

L'acqua è stata tagliata

Dalle 10:00 fino al completamento dei lavori di riparazione, l'acqua fredda sarà interrotta nelle strade di Bovoy Proyezd, 5a, 5a/1,23, 23/1, 23/2, 23b, 23 vl3, 25a, 25b, 25/1, 25/2, 27 grammi, 27, 29; Brodnaya, 2, così come nel settore privato nelle strade Gorodovikov e Zaktovskaya. Ispolkomovskaya, Medical, Minsk, Parovoznaya, Poselkova, Prudnaya, Rudnichnaya, Ryabinova, Smirnova, Solnechnaya, Udarnikov, Uzorny corsia.

Spegnere le luci

Dalle 9:00 alle 17:00 a causa di lavori di riparazione, l'elettricità verrà interrotta nelle strade di Voronezhskaya I, Voronezhskaya II, 3 settembre, Accademia V. Bekhterev, Bauman, Peskrinaya, Volgogradskaya, Gvardeyskaya, Dneprovskaya, Donskoy, Krasin, Lazo, Leningradskaya, Pechanaya, Rasvetnaya, Stanislavsky, Sokolskaya, Chekhov, Jan Fabricius.

Inoltre, negli stessi orari – dalle 9:00 alle 17:00, a causa della necessità di installare contatori di spegnimento fino a 3 ore, le strade Burlakova, Varshavskaya, Dubrovskaya, Nektarnaya, Olympeyskaya, Patryoticheskaya, Pisareva e B sono chiusi.Previsto .P. Postyshev, R. Sorge, Fabrichnaya, Fialkova, giardinaggio “Dachny-3”.

ingorgo stradale

Se non parti la mattina presto, potresti subire ritardi a causa degli ingorghi. La stessa cosa accadrà se non utilizzi Yandex Maps o applicazioni simili. Possono dirti dove ci sono meno ingorghi e aiutarti a scegliere il percorso migliore.

Suoni magici… (12+)

Vyacheslav Zmio, diplomato al Conservatorio di Chisinau, vincitore di concorsi internazionali in Russia e Cina, terrà un concerto oggi alle 19:00 presso la Union Concert Hall (via K. Marx, 2). L'ospite ha precedentemente effettuato tournée in Francia, Germania, Austria, Cina, Malesia, Messico, Stati Uniti d'America, Paesi Bassi, Italia, Polonia e Romania.

A Lipetsk terrà un concerto dal titolo “I suoni magici del flauto di Pan”, in cui si esibirà con l'Orchestra statale di strumenti popolari russi di Lipetsk (direttore Vasily Moiseenko).

Verranno eseguite le seguenti opere: K. Dmitriescu, “Peasant Dance”; J. DeNico, “La diligenza postale”; E. Artemyev, “Tre compagni”; Bugnani, “Carnevale di Venezia”; Mustya, “Coro d'amore”; G. Verdi, Fantasia su un tema dall'opera “Il Trovatore”; UN. Alyabyev, “L'usignolo”; K. Arventi, “Allodola”; Bartók “Sei Danze Romane”; Qualunque. Morricone, “C'era una volta in America”.

Il mondo del pianoforte (6+)

Oggi si ascolteranno melodie incantevoli presso la Biblioteca scientifica regionale mondiale di Lipetsk (via Kuznechnaya, 2).

Alle ore 17:00 inizierà qui il concerto “C'è un mondo intero in ogni suono” del Dipartimento di pianoforte della Facoltà di Lettere. KN Igumnova.

Calcolo (12+)

“Rock Spring” inizierà oggi presso il Centro regionale di cultura popolare, arte e cinema (via Kosmonavtov, 54a).

La cerimonia con questo nome avrà inizio alle ore 19:00. Gli studenti dello studio musicale “Scarlet Sails” di Lipetsk si esibiranno davanti ad un pubblico distinto. Una playlist straordinaria composta dalle tue canzoni preferite e da quelle popolari non permetterà a nessuno di stare fermo. Le leggendarie composizioni nelle cover originali dei musicisti rock saranno una vera scoperta per tutti gli appassionati del genere.

Quando entrambi i coniugi tradiscono (16+)

Nel Teatro drammatico di Lipetsk (Piazza Konstantinova 3) alle 18:30 verrà proiettata una commedia basata sull'opera teatrale del drammaturgo francese M. Camoletti “Capodanno in francese (Pigiama per sei)”.

Bernard e Jacqueline sono una coppia felice, ma ognuno di loro ha la propria storia d'amore segreta. Il destino li riunisce tutti in un'unica casa, dove dovranno inventare scuse e storie per nascondere i loro segreti. Alla fine la situazione diventa più ambigua.





Maestro in Paesaggio (6+)

Per gli amanti del disegno abbiamo scelto una bella galleria nella Casa dell'Insegnante (Via Lenin 2). Qui sono ora esposte le opere dell'artista di Lipetsk Mikhail Kononikhin. È considerato un maestro dei paesaggi. La geografia delle sue opere dalla Siberia al Kuban. Questi sono la Bielorussia, il Kazakistan, Novosibirsk e la regione indigena della Terra Nera. Mikhail segue le migliori tradizioni della scuola di pittura di paesaggio, ma non ha paura di sperimentare su tela.

Il metodo preferito per creare opere è all'aperto alla luce naturale, quando si manifesta una speciale vibrazione di colore, profondamente sentita dall'artista. Non è un caso che il titolo della mostra sia “On Vibrations”. Queste vibrazioni di colore, sole e aria vengono trasmesse attraverso le opere paesaggistiche dell'artista. La mostra presenta 27 dipinti di diversi periodi dal 2015 al 2023. Le opere permettono di tracciare lo stile creativo, l’attitudine e il linguaggio artistico dell’artista.



Anteprime cinematografiche

Giovedì il repertorio nei cinema viene tradizionalmente aggiornato. Ecco le novità più interessanti di oggi.



“La caduta di un impero.” USA, 2023. Azione, fantasia. Direttore Alex Garland (12+)

Hollywood ha ucciso e distrutto molte volte il mondo umano, e ora ha invaso qualcosa di sacro: gli Stati Uniti. In generale, il titolo americano del film è “Civil War”, che si traduce come “Civil War”. Dio non protegge più l’America. La Guardia Nazionale della California e del Texas, sostenuta da attrezzature militari e aerei, prende d'assalto la capitale. La Casa Bianca sta per cadere. Un gruppo di giornalisti tenta di raggiungere una Washington in fiamme per condurre l'ultima intervista con l'un giorno Presidente degli Stati Uniti d'America. Ma in un Paese dove regna il caos, non c’è niente di più costoso di un litro di benzina, e niente di più economico di una vita umana.



eiaculare: Cailee Spaeny, Kirsten Dunst, Sonoya Mizuno, Karl Glusman