Haneke Faber presenta le sue ambizioni: “Voglio rendere Logitech un marchio distintivo”

Offrire l'oggetto

!







“L’IA che ha bisogno di spiegarmi”, il nuovo podcast di Le Temps dedicato all’IA Ogni lunedì i nostri giornalisti ti portano nel mondo in continuo movimento dell'intelligenza artificiale. Un podcast gratuito al quale potrete partecipare anche inviando le vostre domande a cyber@letemps.ch

Martedì mattina, Logitech ha pubblicato risultati migliorati per l’anno fiscale annuale 2023-2024, anticipando un ritorno alla crescita nei prossimi anni. Alla guida del gruppo per 150 giorni, mercoledì è stata accolta Haneke Faber, ex dirigente di Unilever, Ahold Delhaize e Procter & Gamble. il tempo Per dettagliare le sue ambizioni, che crediamo siano molto alte.

Lou Temps: Perché sei ottimista riguardo al futuro?