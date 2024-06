Perché le persone si sentono osservate, anche quando sono sole?

Sentirsi osservati è normale, ma non costantemente. | Immagine: Shutterstock.

Ti è successo all’improvviso? Hai la sensazione che qualcuno ti stia guardandoMa sei solo? Ebbene, secondo A condizione È stato pubblicato all’inizio del 2024 sul sito Scienze vive Che si occupa di varie inchieste, spiega che ciò può essere dovuto a diversi motivi.

Questi sono i motivi per cui potresti sentirti osservato quando non c’è nessuno in giro

Alcuni Ragioni scientifiche che fanno sentire una persona come se fosse osservata figlio:

Spiegare i casi in cui La persona si sente osservata e Ciò che qualcun altro vede veramente è: evoluzione. Secondo un articolo scritto da Harriet Dempsey-Jones, ricercatrice post-dottorato in neuroscienze cognitive presso l’Università del Queensland in Australia, è probabile che le persone si siano evolute in Sii sensibile allo sguardo di qualcun altro.

In effetti, ciò suggerisce che il cervello umano abbia una rete neurale dedicata esclusivamente all’elaborazione dello sguardo a causa di… Interazioni cooperative tra esseri umani. Questa stessa capacità è responsabile della capacità di comprensione delle persone Segnali del corpo Di qualcosa che accade, senza nemmeno dirlo a parole.

D’altro canto, la spiegazione della sensazione di essere osservati da una persona quando è sola può essere l’influenza di stimoli esterni sugli individui. Questi fattori scatenanti vanno dalla visione o lettura di un thriller in cui il protagonista viene inseguito o dall’udire un rumore casuale quando sei a casa da solo.

Uno stato di ipervigilanza

Un’altra spiegazione per Sentirsi osservato Significa essere in uno stato ipervigilanza, È quando il corpo di una persona è in uno stato di allerta eccessivamente elevato e si sviluppa dopo la sua vita Eventi traumatici.

Secondo uno studio condotto nel 2023 e pubblicato sulla rivista Frontiere in psicologia essere dentro Ipervigilanza Il suo scopo è quello di evitare che chi ne soffre possa vivere episodi di stress o pericolo. Questo spiega perché le persone sono interessate a questo Stato psicologico Sii attento a qualsiasi stimolo, come qualcuno che ti guarda.

Un’altra spiegazione potrebbe essere la schizofrenia, i cui sintomi includono: Ipervigilanza E il Paranoiache può includere L’illusione che qualcuno ti stia guardando.

Sentirsi osservati può essere normale o meno

Sentirsi osservati può essere normale A causa delle circostanze che la persona sta attraversando. Tuttavia, il problema sorge quando qualcuno Si sente costantemente monitorato O paranoico nell’essere osservato per un lungo periodo di tempo.

In queste situazioni, il suggerimento è di chiedere supporto a un professionista della salute mentale. Soprattutto se la sensazione di essere osservati si verifica nonostante ci sia la prova fisica che nessun altro è presente, o se c’è Ansia di essere monitorati La situazione peggiora.