I lavoratori in pensione KPA ricevono benefici finanziari dopo la sentenza del tribunale

Lunedì 29 luglio 2024 01:30 | di

Presidente del tribunale d’appello sui benefici pensionistici, signor Charles Ongutu. Foto/Stampa

Più di 600 pensionati della Kenya Ports Authority riceveranno i loro benefici finanziari a seguito di una decisione del Retirement Benefits Appeal Tribunal.

Il Presidente della Corte Suprema Charles Ongutu ha ordinato agli amministratori del sistema di indennità pensionistiche dell’Autorità portuale coreana di calcolare e pagare i diritti dovuti a più di 600 lavoratori portuali in pensione che sono membri del sistema entro 30 giorni.

La corte ha chiesto ai fiduciari di non frustrare gli ex lavoratori che sono stati in tribunale negli ultimi diciassette anni cercando il loro interesse.

I lavoratori hanno espresso la loro soddisfazione per la decisione della corte di mostrare interesse a chiudere il caso. Hanno detto che alcuni membri sono morti prima che le loro richieste potessero essere versate sui loro conti.

“La maggior parte dei nostri membri è morta perché non poteva permettersi le cure, ed è un peccato che si tratti di persone che hanno prestato servizio nel KPA e gli amministratori vogliono attingere ai loro risparmi”, ha detto un pensionato.

Alcuni membri affermano che gli amministratori fiduciari hanno preso la decisione non informata di intraprendere investimenti non redditizi che non portano benefici al sistema.

“Abbiamo progetti vuoti che non avvantaggiano i membri del sistema”, ha detto Kajou.

Ex dipendenti portuali hanno intentato una causa contro gli amministratori dell’Autorità Portuale del Kenya e dell’Autorità per le Pensioni.

Limite di durata

Il tribunale d’appello sui benefici pensionistici è stato istituito ai sensi della sezione 47 della legge sui benefici pensionistici. Secondo questa disposizione, la Corte è composta da un Presidente e da altri quattro membri nominati dal Ministro delle Finanze che restano in carica per un periodo di tre (3) anni secondo i termini e le condizioni stabiliti dal Ministro.

Le disposizioni prevedono inoltre che il presidente del tribunale debba essere un avvocato presso la Corte Suprema con almeno sette anni di esperienza e che le decisioni del tribunale, in caso di divergenza di opinioni, siano prese a maggioranza di voti. i membri.

L’attuale composizione e le condizioni di appartenenza della Corte sono riportate di seguito

Il Tribunale ha espressamente il potere di esaminare i ricorsi di qualsiasi persona lesa da una decisione dell’Autorità o del Direttore generale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione.

Nelle udienze di appello, il tribunale ha il potere di un tribunale secondario di primo grado di citare testimoni, ricevere prove sotto giuramento o affermazioni e di richiedere la produzione di libri e altri documenti. Il tribunale ha il potere di liquidare le spese di qualsiasi procedimento dinanzi ad esso emettendo un certificato delle spese e disponendo che tali spese siano pagate secondo le tabelle prescritte.