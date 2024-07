Via 20. Rabat

A velocità record e nelle prime ore dell’inizio ufficiale dei Giochi Olimpici di Parigi, gli atleti marocchini hanno cominciato a subire sconfitte su sconfitte e ad uscire presto dalla competizione per il podio.

Gli attivisti marocchini ritennero responsabile dei disastri che la matematica olimpica iniziò a causare, soprattutto a livello individuale, il presidente del Comitato Olimpico, Faycal Laraichi, che seppellì i volti dei marocchini nella terra e aprì la porta alla delegazione che li accompagnava, composta da centinaia di persone a trascorrere le vacanze con fondi pubblici in Francia.

I marocchini in patria e all’estero hanno affermato che i vergognosi fallimenti avvenuti alle Olimpiadi francesi per gli sport individuali marocchini non riguardano principalmente gli atleti e i partecipanti, quanto piuttosto i funzionari che hanno mentito ai marocchini riguardo al fatto di mantenere alto l’orgoglio del Marocco tra le nazioni alle Olimpiadi di Parigi. Olimpiadi.

Gli attivisti marocchini hanno aggiunto sui social media che il Marocco ha messo a disposizione di dirigenti, allenatori e dirigenti tutte le capacità finanziarie, logistiche e altre basi affinché la partecipazione marocchina sia all’altezza delle aspettative, ma c’è chi ha gettato la leadership del Marocco nel fango.

Gli stessi attivisti e alcuni osservatori presenti sul posto in Francia hanno sottolineato che la valutazione conclusa nei primi giorni ha effettivamente evidenziato l’assenza di una visione strategica per ogni tipologia di sport individuale e ha rivelato una debolezza nell’inquadramento a tutti i livelli .

Altri hanno aggiunto che il catastrofico fallimento verificatosi nei primi giorni delle Olimpiadi di Parigi ha messo in luce la palese mancanza di prospettive di giovani talenti, l’abbandono del lavoro di base, il fatto che i club sono poco frequentati, disorganizzati e fragili, e il debole tasso di rinnovamento dei dirigenti e livello di concorrenza.