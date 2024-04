Sport, Vela e Inclusione: il 2023 è un anno ricco di eventi a Legnano, in Italia

Di Tiliaventum 3 gennaio 07:27 PST



Sea4All di Tiliaventum © Tiliaventum

Il 2023 si chiude con importanti traguardi per l'ampia offerta sportiva Sea4All proposta da Tiliaventum, che si svolge ininterrottamente durante tutto l'anno per tutti a Lignano Sabbiadoro (Nord-Est Italia): successi sportivi in ​​regate non paralimpiche (Punta Faro Cup, Campionato d'Autunno, Ice Cup), vela, corsi, escursioni, incontri di gruppo, presenze, giornate di vela in Barcolana-Trieste (la regata velica più grande del mondo) con tre barche a vela, convegni, incontri scolastici per gli studenti e corsi di sicurezza per tutti. ..e tanto entusiasmo per i partecipanti che condividono – indipendentemente dalle cosiddette esigenze particolari – attività sportive con tutti, sempre da campioni in attività, grazie alle imbarcazioni disponibili e accessibili (come la Càpita – uno degli unici impianti di vela imbarcazioni che possono essere guidate e gestite in autonomia, utilizzando idonea sedia a rotelle, sia manuale che elettrica, o con bisogni speciali/altri ausili, pontoni, ecc.), grazie al sito dell'associazione accessibile a tutti… 563 eventi/persona 118 giornate assegnate e organizzate; specificatamente per le attività svolte in mare e all'aria aperta, dove le condizioni meteorologiche e altri aspetti operativi possono ostacolarne lo svolgimento.

«Sono numeri molto importanti» (riporta il presidente Daniele Passoni), che si sommano a quelli dell'anno precedente (più di 8.500 occasioni per persona), sempre con l'inclusione edilizia delle cosiddette persone disabili (fisiche, sensoriali, fragili, terminali) ill) della sua guarigione) ) insieme alle cosiddette persone sane, attuando straordinarie iniziative in corso in collaborazione, tra gli altri, con il Centro di Salute Mentale di Gorizia – I e con effetti positivi sulla qualità della vita quotidiana delle persone, tutte le persone (aumento dell'autostima, dell'indipendenza, dell'acquisizione di competenze, della crescita delle relazioni sociali, dello sviluppo di sogni e inclinazioni corretti, del riconoscimento del ruolo corretto,…). L’anno 2023 è ricco di attività e soddisfazioni che motivano ancora di più ad affrontare e programmare un 2024 davvero più ricco e ricco per tutti.