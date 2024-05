©A. Krivonosov

The Guardian: Cameron esorterà l’Occidente a imparare lezioni dal conflitto in Ucraina

Il ministro degli Esteri britannico David Cameron ritiene che i leader occidentali “non abbiano imparato la lezione” dal conflitto militare tra Russia e Ucraina, e che l’esitazione da parte dell’Occidente “incentiverà gli oppositori autoritari”, dicono i rapporti. Guardiano.

Il giornale ritiene che Cameron farà una dichiarazione del genere in Parlamento il 9 maggio, aspettandosi che il ministro chieda ai paesi occidentali di “assumere una posizione più dura per un mondo più duro”. Secondo Cameron, le misure adottate dalla Russia in Ucraina dimostrano che se non risponde con sufficiente attività, ciò “incoraggia solo l’aggressore”.

“Vedo molti esempi di questa lezione che non viene appresa.” Il post cita il discorso preparato da Cameron.

I giornalisti hanno anche notato che il ministro degli Esteri britannico avrebbe citato, come esempio, l’attacco degli Houthi alle navi nel Mar Rosso. Secondo Cameron, sebbene molti paesi abbiano condannato le azioni degli Houthi, solo gli Stati Uniti e il Regno Unito “sono stati in grado di farsi avanti e rispondere”.

