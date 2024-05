Il CEO di Larian Studios ammette che c’è “un po’” di crunch in Baldur’s Gate 3

Gioco pluripremiato Porta di Baldur 3 Si è trattato di “un po’” di crunch, secondo il CEO di Larian Studios Swen Vincke. Questa notizia è arrivata come parte di un segmento di domande e risposte alla conferenza Digital Dragons in Polonia, dove Finke ha affrontato le richieste del team.

per ogni GiochiRadar+“Sarebbe una bugia dire che non l’abbiamo fatto”, ha detto Finke. “Ci sono successe cose che non ci aspettavamo”.

“Non abbiamo macinato eccessivamente, ma dovevamo fare un po’ di macinato. E penso che, ad essere onesti, avrai sempre un po’ di tempo quando cerchi di finire qualcosa, soprattutto quando ce n’è molto da fare.” di complessità da mettere insieme.”

Finke ha inoltre confermato che il livello di crisi in Baldur’s Gate 3 era di gran lunga inferiore a qualsiasi crisi sperimentata nello sviluppo dei titoli precedenti.

Lo studio avrebbe anche compiuto sforzi per ridurre la frequenza di questo evento, pagando gli straordinari a chiunque lavori fino a tardi, con il risultato che gli uffici sono in gran parte vuoti dopo le 20:00 e “molto, molto raramente” occupati negli uffici nei fine settimana.

Finke ha anche accennato all’introduzione di nuovi studi come un modo per garantire una copertura 24 ore su 24 e ridurre le possibilità che le persone abbiano bisogno di fare straordinari introducendo team in diversi fusi orari.

Con l’introduzione di un nuovo studio in Polonia – chiamato Larian Studios Varsavia – si spera che il team sarà in una posizione migliore per evitare ulteriori crisi sui due nuovi titoli di gioco di ruolo in lavorazione.

Quali sono le prospettive per Larian Studios?

Nonostante il suo enorme successo commerciale Porta di Baldur 3Larian Studios (incluso il nuovo studio di Varsavia) si concentrerà su due nuovi giochi di ruolo, separati da Porta di Baldur 3 essendo.

IL Pagina professionale “I giochi di ruolo ad alto contenuto di sistema hanno bisogno dei migliori sviluppatori della categoria”, afferma lo studio polacco, “ed è per questo che abbiamo messo le persone che costruiscono questi sistemi al centro della nostra cultura… Mentre il team accelera lo sviluppo sul nostro prossimi giochi, siamo entusiasti di incontrare programmatori di talento.” E designer di giochi di ruolo, scrittori e altri locali in Polonia o interessati a trasferirsi.”

Anche se ci sono poche informazioni sulla natura di questi giochi (in effetti, siamo ancora agli inizi), il mondo ha sicuramente gli occhi puntati su Larian Studios per vedere cosa hanno da offrire in futuro.