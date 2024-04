Il luminoso crepuscolo illumina i fotografi locali del sud | Jawhar – notizie locali

Due notti di luminosa aurora boreale fanno sì che i fotografi notturni corrano verso le loro macchine fotografiche per catturare il cielo multicolore.

L'astronomo Ian Griffin ha detto che le luci erano abbastanza forti da essere captate da gran parte dell'Isola del Sud venerdì sera e sabato sera, anche se le luci dovevano eclissare la luna quasi piena per essere visibili.

“È stata una fantastica aurora, questo è certo. Ho visto alcune immagini davvero fantastiche, da Central Otago e Christchurch nelle ultime notti. L'aurora deve essere piuttosto forte per vederle con la luna”, ha detto Griffin.

L'aurora boreale vista dal punto panoramico di Bennetts Bluff tra Queenstown e Glenorchy, subito dopo le 3 del mattino del 20 aprile 2024. Immagine: Provided/Gilberto Garduno

Le aurore sono causate dal materiale espulso dal Sole ad angolo retto con il quale entra nell'atmosfera terrestre, dove interagisce con le particelle ai poli geomagnetici della Terra, “provocando un bagliore” noto come aurora boreale o aurora boreale nella parte superiore della Terra. Emisfero settentrionale, l'aurora australe o aurora australe, nella parte meridionale dell'emisfero australe.

I posti migliori per vedere l'aurora boreale sono l'Antartide e l'Oceano Australe, ma “la Nuova Zelanda e la Tasmania sono i due posti migliori dove andare se non vuoi andare in Antartide”, ha detto Griffin.

In Tasmania, avvistamenti dell'aurora australe sono stati segnalati in tutto lo stato, e molti hanno pubblicato le loro foto online, ha riferito la ABC.

Anche se era troppo nuvoloso perché Griffin potesse vedere lui stesso l'aurora sabato sera attraverso le luci della città di Dunedin, ne ha catturate alcune venerdì sera con la sua macchina fotografica.

“Le fotocamere sono davvero brave a vedere l'aurora boreale, mentre gli occhi non sono così bravi. Gli occhi tendono a vedere il verde pallido nel cielo, mentre le fotocamere lo vedranno molto chiaramente e vedrai il rosa e il viola. “

Aurora lo è è probabile che aumenti Nelle prossime settimane e mesi ci sarà un aumento del periodo di attività solare, afferma Griffin.

“Quindi, questo è davvero un buon momento per uscire e guardarle. Alcune di queste aurore sono abbastanza forti da poterle vedere anche se la luna è piena.”

“E le notti invernali sono belle perché si allungano.”

Griffin ha detto Gruppo Aurora australiano Facebook è un buon posto per le persone nuove al mondo dell'aurora boreale per saperne di più su come catturare le luci, ottenere aggiornamenti sulle possibili condizioni dell'aurora e vedere le foto scattate da altre persone.

Immagine principale: luci viste dai Queenstown Gardens sabato mattina presto. Foto: Fornito / Gilberto Garduno