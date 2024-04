Apple Watch chiama i servizi di emergenza e salva la vita a un ciclista a New York dopo un terribile incidente

Gli smartwatch sono stati determinanti nel salvare molte vite.

Apple Watch si è rivelato un vero toccasana in molte occasioni. Numerosi rapporti hanno dimostrato come abbia salvato vite umane rilevando anomalie nella salute degli utenti utilizzando sensori che misurano la frequenza cardiaca, l'ECG e altro ancora. In uno di questi recenti incidenti, l’Apple Watch ha salvato la vita a un ciclista a New York dopo un terribile incidente in bicicletta. L'incidente è avvenuto il mese scorso quando Eric Zollinger, un agente immobiliare, stava guidando una Citi Bike dal suo ufficio a casa sua durante una forte pioggia.

Tuttavia, il viaggio prese una svolta pericolosa quando incontrò un cratere nascosto sommerso dalle acque alluvionali. La sua bici ha colpito la buca, facendolo cadere dalla bici sul marciapiede. Nonostante le ferite riportate al naso, al viso e al ginocchio, il signor Zollinger è continuato a casa ma in seguito è crollato e ha perso conoscenza nel suo bagno mentre sbatteva il suo corpo nella vasca da bagno.

Fortunatamente, l’Apple Watch ha rilevato la caduta, ha chiamato automaticamente i servizi di emergenza e ha allertato i contatti di emergenza della sua posizione. Vale la pena notare che lo smartwatch contiene: Funzione di rilevamento caduta integratache collega l'utente ai servizi di emergenza se “rileva una forte caduta”.

“La cosa successiva che ricordo di aver sentito è stata: '911, qual è la tua emergenza?'”, ha detto Zollinger mentre raccontava l'incidente.

Si è poi recato in un ospedale locale per una valutazione. Fortunatamente, gli esami hanno dimostrato che non aveva alcuna frattura ossea ed è stato successivamente rilasciato.

Il signor Zollinger ha elogiato la risposta rapida dell'orologio intelligente e gli ha attribuito il merito di avergli salvato la vita. “Non so come sarebbero andate le cose per me se l'orologio non mi avesse avvisato”, ha detto.

“Mi sento molto fortunato e grato per quello che è successo e per quello che è successo con l'Apple Watch che mi ha aiutato. Apple sta pensando a tutto”, ha aggiunto Zollinger.

Gli smartwatch sono stati determinanti nel salvare molte vite. L’anno scorso, un uomo di 42 anni nel Regno Unito ha raccontato come uno smartwatch lo ha aiutato a sopravvivere a un attacco di cuore. secondo passaggio. un'azienda. Regno UnitoPaul Wafham, amministratore delegato di Hockey Wales, era durante il suo giro mattutino vicino a casa sua nella zona di Morriston a Swansea quando ha sentito un forte dolore al petto. In qualche modo è riuscito a contattare la moglie tramite il suo orologio, che lo ha portato in ospedale.

Se il tuo Apple Watch rileva che sei rimasto immobile per un minuto, verrà automaticamente effettuata una chiamata di emergenza e un messaggio con la tua posizione verrà inviato ai tuoi contatti di emergenza.