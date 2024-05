Il nuovo obiettivo Hasselblad 25mm f/2,5 V è pensato per i ritratti stellari di medio formato

Hasselblad ha annunciato il 25mm f/2.5V (scritto come 2.5/25V), l’obiettivo della serie V più ampio per il sistema XCD. L’obiettivo grandangolare è progettato per riprendere paesaggi urbani, cieli stellati e ritratti in interni.

Parte della serie di obiettivi Versatile (V), il 25 mm f/2,5 V ha una lunghezza focale equivalente full frame di 20 mm e un’apertura equivalente f/2 in termini di profondità di campo. L’obiettivo è composto da 13 elementi disposti in 10 gruppi, inclusi quattro elementi asferici e tre lenti a bassissima dispersione. Hasselblad afferma che questa combinazione consente all’obiettivo di fornire immagini nitide e chiare dal centro dell’inquadratura agli angoli, prevenendo contemporaneamente la distorsione del colore.

“La lunghezza focale del grandangolo comprende un’ampia gamma di elementi scenici, offrendo ai fotografi ampio spazio e composizione”, afferma Hasselblad. “L’ampia apertura f/2.5, abbinata alle eccellenti prestazioni ottiche, garantisce che luci e ombre siano catturate in ogni fotogramma, anche al crepuscolo o dopo il tramonto.”

L’obiettivo non è solo un trucco per ottenere immagini ampie e ampie. Hasselblad afferma che l’obiettivo ha una breve distanza di messa a fuoco di almeno 25 cm (9,8 pollici) e un ingrandimento 1:5,8, consentendone l’uso efficace per fotografare soggetti fissi come cibo o fiori.

Gli obiettivi della serie V, afferma l’azienda, sono progettati per avere funzionalità intuitive senza sacrificare l'”eleganza” e gli obiettivi di questa serie sono contrassegnati da una “V” incisa sull’obiettivo insieme a una “H” Hasselblad incisa. sugli anelli di messa a fuoco e di controllo.

Sebbene Hasselblad non supporti la produzione video con le sue attuali fotocamere, l’obiettivo da 25 mm f/2,5 V ha un’apertura cliccabile. Tuttavia, funzioni come velocità dell’otturatore, ISO e compensazione dell’esposizione, nonché apertura, possono essere personalizzate sull’anello di controllo, quindi rimuoverle potrebbe facilitare meglio queste opzioni per alcuni fotografi.

I fotografi possono passare dalla messa a fuoco manuale a quella automatica premendo o tirando l’anello di messa a fuoco. Durante la modalità di messa a fuoco manuale, vengono visualizzati i segni di scala progettati per consentire un controllo preciso della messa a fuoco. Per l’autofocus, il 25mm f/2,5V utilizza un motore passo-passo lineare e un piccolo gruppo soft focus che, secondo l’azienda, consente una messa a fuoco reattiva e veloce se abbinato a un sistema Hasselblad X o V che supporta l’AF a rilevamento di fase.

Grazie all’otturatore a lamelle integrato nel corpo dell’obiettivo, l’obiettivo supporta una velocità dell’otturatore fino a 1/4000 di secondo e consente la sincronizzazione del flash a tutte le velocità.

L’Hasselblad 25mm f/2.5V è disponibile a partire da oggi per $ 3.699.

Crediti immagine: Hasselblad