Il portabandiera italiano Gianmarco Tampere perde la fede nuziale durante la cerimonia di apertura

Saltatore in alto italiano Gianmarco Tamperi Si è diffusa la notizia che ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Meno di 24 ore dopo l’inizio delle Olimpiadi di Parigi del 2024, Tampere ha fatto nuovamente notizia, ma questa volta per un motivo diverso.

Il tre volte olimpionico ha rivolto le sue scuse sui social media alla moglie Chiara Bontempi, dopo aver perso l’anello nuziale durante la cerimonia di apertura di venerdì sulla Senna, dove portava una bandiera italiana. Come ha sottolineato notizie sulle lettere, Sono sposati da due anni.

Olimpiadi di Parigi 2024:Incontra i membri del Team USA alle Olimpiadi estive

“Mi dispiace, tesoro, mi dispiace tanto. Troppa acqua, troppi chili persi negli ultimi mesi o forse solo un entusiasmo sfrenato per quello che stiamo facendo”, ha detto Tamperia. “…L’ho seguita con lo sguardo finché non l’ho vista saltare sulla barca. Un raggio di speranza… Ma purtroppo il rimbalzo era nella direzione sbagliata e lei ha fluttuato nell’aria più di mille volte, l’ho vista. tuffarsi nell’acqua come se quello fosse l’unico posto in cui voleva essere.

Medaglie olimpiche 2024: Chi è in cima alla lista delle medaglie? Seguici mentre monitoriamo le medaglie in ogni sport.

“Ma se è destinato a succedere, se davvero perderò questa fede, non riesco a immaginare un posto migliore. Rimarrà per sempre a valle, nella Città dell’Amore, e volerà via mentre cerco di trattenerla Il tricolore italiano più in alto che posso durante la cerimonia”. L’apertura dell’evento sportivo più importante del mondo.

Tampere ha aggiunto che gli eventi di venerdì potrebbero servire come un’opportunità per rinnovare i suoi voti con la moglie e ispirarlo a tornare a casa “con più oro”.

“Penso che ci sia un enorme aspetto poetico nell’errore che abbiamo fatto ieri, e se vuoi, getteremo anche il tuo corpo nel fiume, così potranno stare insieme per sempre”, ha detto Tampere. “E avremo un’altra scusa, come hai sempre chiesto, per rinnovare i nostri voti.”

Le Olimpiadi di Parigi del 2024 sono i terzi Giochi Olimpici in cui Tampere gareggerà per l’Italia. Tampere ha fatto parte di una delle più grandi storie delle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando ha condiviso la medaglia d’oro con il qatariota Mutaz Barshim nel salto in alto maschile. Entrambi hanno saltato in aria a 2,37 metri.

Lettura richiesta:La First Lady Jill Biden incontra la squadra statunitense di pallanuoto dopo aver vinto la partita di apertura a Parigi

Con la sua medaglia d’oro, Tampere è diventata la seconda italiana a vincere l’oro nel salto in alto ai Giochi Olimpici, dopo Sarah Simeone, che vinse l’oro alle Olimpiadi di Mosca 1980.

Le gare di atletica leggera a Parigi non inizieranno prima di giovedì 1 agosto, con una corsa di marcia di 20 chilometri maschile e femminile. Il salto in alto maschile inizierà mercoledì 7 agosto, quando probabilmente il Tampere difenderà la sua medaglia d’oro.

E questa volta, come ha fatto a Tokyo, lo farà senza anello al dito.