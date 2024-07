9 navi cinesi sono state nascoste durante la recente missione di rifornimento del Consiglio di sicurezza nazionale

BRP Sierra Madre (Foto d’archivio: Forze armate delle Filippine)

Le autorità filippine hanno avvistato nove navi cinesi durante una missione di rotazione e rifornimento del 27 luglio al sito BRP Sierra Madre su Ayungin (Second Thomas) Shoal, ha detto domenica 28 luglio l’Autorità per la sicurezza nazionale.

Tuttavia, le quattro navi della Guardia Costiera cinese, tre navi della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione e due imbarcazioni della Milizia Marittima Cinese non hanno interferito nella missione di rifornimento effettuata dalle Forze Armate delle Filippine con l’appoggio delle Filippine. Guardia Costiera.

“Durante l’intera durata della missione, le navi cinesi hanno mantenuto le distanze e non hanno intrapreso alcuna azione per interrompere l’operazione RORE”, ha affermato il vicedirettore generale del Consiglio di sicurezza nazionale Jonathan Malaya.

Malaya, che è anche portavoce della Task Force nazionale del Mar delle Filippine occidentali (NTF-WPS), ha affermato che la missione di rifornimento è stata un “successo”. La nave civile ML Lapu-Lapu ha portato cibo e rifornimenti tanto necessari e ha fatto ruotare i soldati filippini assegnati a presidiare la BRP Sierra Madre. Erano accompagnati dalla nave PCG BRP Cape Engaño.

L’ultima missione RORE è stata la prima intrapresa dalle forze armate delle Filippine dopo che Filippine e Cina hanno concordato di allentare le tensioni nella regione dell’Asia occidentale-Pacifico in seguito al nono incontro del meccanismo di consultazione bilaterale a Manila all’inizio di questo mese.

Prima di ciò, l’ultima missione di rifornimento era avvenuta il 17 giugno, quando un marinaio filippino aveva perso il pollice dopo che una nave da rifornimento filippina aveva intenzionalmente speronato ad alta velocità una barca della guardia costiera.

Le forze cinesi hanno anche minacciato le forze filippine con coltelli, sequestrato le loro armi da fuoco e distrutto le comunicazioni e le apparecchiature di navigazione dei filippini.

Le Filippine hanno concordato una “intesa provvisoria” con la Repubblica popolare cinese [People’s Republic of China] “Sosteniamo fortemente le missioni di rifornimento alle Isole Yongin per il semplice motivo di allentare le tensioni e prevenire incomprensioni ed errori di calcolo in mare”, ha affermato Malaya.

Ha aggiunto: “L’intesa non influisce esplicitamente sulla posizione nazionale delle Filippine. Le direttive del presidente Ferdinand Marcos Jr. sono chiare: le Filippine sono impegnate per la causa della pace ma non ci tireremo indietro e non ci arrenderemo. Tuttavia , ci impegniamo ad affrontare e gestire questioni difficili attraverso il dialogo e la diplomazia.”

Malaya ha affermato che il Consiglio di sicurezza nazionale si aspetta che la Cina aderisca alle disposizioni dell’intesa tra i due paesi.

Ha sottolineato che “entrambe le parti devono affrontare le differenze in modo costruttivo e non attraverso la coercizione e l’intimidazione”.

Ha inoltre chiarito che le Filippine “non hanno mai e non chiederanno mai il permesso” alla Cina per condurre missioni di rifornimento alle Isole Yongin.

Ha detto che ci sono state operazioni di imbarco e ispezione da parte della Guardia Costiera cinese, come ha affermato sabato il Ministero degli Esteri cinese nella sua dichiarazione.

“Nonostante l’intesa provvisoria con la Repubblica popolare cinese, la posizione delle Filippine rimane ferma, incrollabile e non è cambiata”, ha sottolineato Malaya.

“L’isola di Yungin è un’area di bassa marea non soggetta a rivendicazioni di sovranità da parte della Repubblica popolare cinese, come stabilito dalla Corte di arbitrato nella sua sentenza del 2016. Si trova all’interno della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale delle Filippine, e quindi la nostra continuazione la presenza e le attività su quell’isola sono legali e legittime in quanto conformi alla legge internazionale, in particolare alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”. [United Nations Convention on the Law of the Sea],” Egli ha detto.