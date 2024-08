Il primo caso confermato della mutazione Mpox in Svezia… “Suggerisce la possibilità di diffusione internazionale”

Ti leggeremo l’articolo Il tuo browser non supporta audio componente. 0

Nel maggio 2022, un ricercatore possiede un vaccino modello e una siringa etichettata come vaccino Mpox. Reuters Yonhap Notizie

Un caso di infezione da virus del vaiolo delle scimmie (MPOX), che si diffonde principalmente in Africa, è stato segnalato per la prima volta il 15 (ora locale) in Svezia, un paese europeo.

In questo giorno, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che un caso di vaiolo verificatosi in Svezia era collegato anche a un’epidemia in Africa, ha riferito Reuters. La prima epidemia di vaiolo al di fuori del continente africano si è verificata il giorno dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (PHEIC), il più alto livello di allerta sanitaria.

L’Agenzia svedese per la sanità pubblica ha annunciato oggi di aver confermato che un paziente in cura a Stoccolma è stato infettato dal virus “Clade 1 (b)”. Reuters ha riferito che si ritiene che il virus causi una forma più grave della malattia, di tipo 2, che ha iniziato a diffondersi in Europa e Nord America nel luglio 2022, causando un’emergenza sanitaria pubblica. “Questo paziente è stato infettato mentre viveva in una zona dell’Africa colpita da un’epidemia di vaiolo”, ha detto in una conferenza stampa Magnus Ghislin, un epidemiologo del governo svedese. Ha aggiunto: “Questo caso di per sé non richiede misure aggiuntive per combattere l’infezione, ma piuttosto il virus”. Ha detto: “Stiamo prendendo sul serio lo scoppio della malattia”.

Tuttavia, le autorità svedesi hanno rassicurato i cittadini, dicendo: “Siamo pronti a diagnosticare, isolare e curare in modo sicuro i pazienti affetti da vaiolo”. Anche il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha valutato che il rischio che il pubblico in generale sviluppi questa condizione è considerato basso. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie prevede inoltre di annunciare i risultati di una nuova valutazione del rischio della malattia da Mpox. “Il fatto che sia emerso un caso nel continente europeo indica che la diffusione internazionale del vaiolo potrebbe progredire rapidamente”, ha affermato Lawrence Gostin, professore di diritto della sanità pubblica alla Georgetown University negli Stati Uniti, aggiungendo che “il caso svedese rappresenta decine di casi”. “Ci sono casi di infezione non rilevati in Europa”, ha affermato.

Attualmente, il virus Epox di tipo 1 si sta diffondendo rapidamente, soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo e nei paesi circostanti, che hanno una popolazione di circa 100 milioni di persone. Il Ministero della Sanità della Repubblica Democratica del Congo ha diffuso oggi un video messaggio in cui afferma che dall’inizio di quest’anno sono stati segnalati 15.664 possibili casi di malattia e sono stati registrati 548 decessi. Il 14 di questo mese, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica e ha accettato i risultati della discussione del Comitato di Emergenza del Protocollo Sanitario Internazionale. La decisione è stata presa il giorno dopo che i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno dichiarato lo stato di emergenza.

Si ritiene che la malattia epossidica venga trasmessa dagli animali selvatici in Africa e si trasmette principalmente attraverso il contatto con la pelle. È noto che il virus di tipo 1 attualmente circolante ha un tasso di mortalità più elevato e che i bambini sono particolarmente vulnerabili. Il Washington Post ha riferito che il vaccino Ambox è “Genius” e viene somministrato in due dosi, e che le autorità sanitarie americane si aspettano che il vaccino sia efficace anche contro i virus di tipo 1.

Berlino/Reporter Jang Yi-ji

pen@hani.co.kr