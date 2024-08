Netflix: Emily a Parigi va a Roma – Cosa ha detto Lily Collins

Lily Collins, l’attrice che interpreta Emily, ha descritto le riprese in Italia come una “vacanza” per la troupe della serie.

Le star della serie Netflix Emily in Paris si sono recate in Italia per girare la seconda parte della quarta stagione.

Lily Collins, l’attrice che interpreta Emily, ha descritto le riprese in Italia come una “vacanza” per la troupe.

“Il soggiorno a Roma è stato davvero impressionante, ed è stato per noi il modo più speciale di concludere la stagione perché ci siamo sentiti come se fossimo andati in vacanza con la troupe. La cultura lì è così calda e accogliente, le strade hanno una storia così grande e il cibo è fantastico”, ha detto l’attrice a The Hollywood Reporter.

“È stato fantastico andare da Parigi a Roma perché siamo rimasti in Europa e puoi ancora sentire il romanticismo e l’emozione dell’Europa, ma puoi sperimentare una parte diversa della storia che è stato molto divertente.”

Il creatore della serie Darren Star ha detto riguardo alle riprese in Italia:

“Era come se il sole fosse sorto fresco a Roma quando siamo arrivati ​​lì. È stata un’esperienza completamente diversa, come iniziare qualcosa di nuovo. Ci ha rinfrescato tutti.”

Cosa vedremo nella quarta stagione di Emily in Paris

La quarta stagione di Emily in Paris continua a seguire la vita amorosa di Emily, una dirigente del marketing, che deve scegliere tra Gabriel, interpretato da Lucas Bravo, e Alfie, interpretato da Lucien Laviscount.

Allo stesso tempo, il pubblico osserva il suo lavoro presso l’agenzia di marketing di lusso Agence Grateau guidata da Sylvie, interpretata dalla filippina Leroy. I colleghi Julien e Luc sono interpretati rispettivamente da Samuel Arnold e Bruno Goiri.

La prima parte di Emily in Paris è già in streaming su Netflix e l’uscita della seconda parte è prevista per il 12 settembre.

