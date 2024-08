Calafiore: “Volevo risarcire l’autogol che ha segnato l’Italia”

Riccardo Calafiore ha rivelato cosa gli passava per la testa quando è scoppiato in lacrime dopo aver segnato il pareggio decisivo dell’Italia contro la Croazia. Ha detto: “Volevo compensare il gol che ho segnato”.

Se non è già la rivelazione del campionato per l’Italia, lo è certamente ora, dove Bologna Il difensore si è lanciato in avanti al 98′sì minuto a Si prepara il pareggio di Mattia Zaccagni contro la Croazia.

La squadra italiana perde con un gol netto di Luka Modric, pochi istanti dopo che Gianluigi Donnarumma para un calcio di rigore effettuato dalla leggenda del Real Madrid, e la squadra si dirige al terzo posto nel Gruppo Due.

La nazionale tedesca affronterà invece la sua controparte svizzera negli ottavi di finale, che si disputeranno a Berlino il 29 giugno.

“Era molto importante che abbiamo reagito e cambiato il nostro approccio durante la partita. Abbiamo fatto meglio che in altre partite e alla fine abbiamo meritato il risultato. Mi dispiace solo di non poter giocare la prossima partita, ma festeggerò dagli spalti”. Lo ha detto Calafiore a Sky Sport Italia.

Ciò avviene dopo che Calafiore ha ricevuto un cartellino giallo dopo aver bloccato un pericoloso contropiede, e sarà quindi squalificato dalla partecipazione agli ottavi di finale.

La varietà Calafiore si adatta al cambiamento in atto in Italia

Quando ha provato ad adattarsi al nuovo 3-5-2 era il giocatore che tendeva ad avanzare più che a difendere, come abbiamo visto in gol.

“Sinceramente non so da dove ho preso questa energia. È stata una partita davvero difficile. Avevo bisogno di dare qualcosa a questa squadra che mi ha accolto così bene. Non volevo finire il viaggio qui, quindi volevo dare qualcosa di positivo.”

Calafiore è stato sopraffatto dall’emozione e dalla stanchezza al fischio finale, mentre giaceva a terra ed è scoppiato in lacrime mentre guardava il cielo sopra il Lipsia.

“Non riuscivo nemmeno a pensare, ero così felice. E, cosa più importante, tutte le emozioni che avevo provato dentro di me negli ultimi giorni, non ho avuto il tempo di elaborarle perché dovevamo concentrarci sulla prossima partita. L’ho semplicemente lasciato uscire.”

“Volevo rifarmi del gol che ho segnato e dare un contributo positivo a questo Mondiale”.

Non si può biasimare lui il gol segnato dalla nazionale portoghese contro la Spagna, dato che Donnarumma ha toccato la palla con il piede e questa è rimbalzata in porta.