Deforestazione: una ONG della Costa d'Avorio avverte dell'origine liberiana delle fave di cacao esportate dalla Costa d'Avorio – VivAfrik

Le fave di cacao esportate dalla Costa d'Avorio provengono da terre deforestate nella vicina Liberia, secondo un sondaggio condotto da un'organizzazione non governativa in Costa d'Avorio i cui risultati sono stati resi pubblici lunedì 22 aprile 2024. Pochi mesi prima di una nuova Entra in vigore la legge che regola la lotta alla deforestazione importata nell'Unione Europea (UE) Questa indagine della ONG IDEF (Iniziative per lo sviluppo comunitario e la conservazione delle foreste) evidenzia l'importanza dei sistemi di controllo per i prodotti esportati.

Ricordiamo che dal 2018 c’è stato un “esodo di produttori di cacao dalla Costa d’Avorio alla Liberia”. I ricercatori erano interessati a tre villaggi, dove l’arrivo dei contadini ivoriani ha causato la “nuova deforestazione” di cui leggiamo in questo studio, che include anche fotografie di questi siti.

Ma in queste zone mancano le strade. Di conseguenza, “il cacao prodotto in Liberia è già stato venduto regolarmente in Costa d'Avorio da almeno tre stagioni del cacao”, afferma l'ONG IDEF.

Il nuovo regolamento europeo vieta qualsiasi importazione di cacao proveniente da aree deforestate dopo la fine del 2020. Il regolamento è in vigore da giugno, ed entrerà in vigore concretamente sul cacao esportato nell'autunno del 2024. Anche a pochi mesi dall'arrivo del regolamento in vigore in conformità con le normative UE Sulla deforestazione, questo sondaggio presenta la Liberia come un paese ad “alto rischio di deforestazione”. Sebbene il volume delle transazioni e l’entità del fenomeno non siano stati determinati, “i fatti osservati (…) mostrano la debolezza, se non l’assenza, del meccanismo di monitoraggio della catena di approvvigionamento”, secondo le Iniziative delle ONG per lo sviluppo comunitario e Conservazione delle foreste.

Questa ONG incoraggia le autorità ivoriane ad accelerare la creazione di un sistema nazionale di tracciabilità e la distribuzione delle carte del produttore.

Un'altra questione: “La questione della credibilità dei meccanismi stabiliti dai marchi di certificazione”, nota l'IDEF. la soluzione ? Affidandosi ad un osservatore esterno per effettuare il monitoraggio sul campo, questa ONG si propone alle aziende multinazionali che lavorano in questo campo.

Mukhtar Fico/VivaFrek