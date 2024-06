La Svizzera preferita contro l’Italia, davvero?

Invia l’articolo

!







Svizzera agli ottavi. Questo è il livello più basso dal 2014, ma anche il suo soffitto di vetro, che si è rotto solo una volta, senza bisogno di ricordartelo da chi o in quali circostanze. La partita di Berlino, sabato alle 18 all’Olympiastadion, è la sesta consecutiva, e trasmette qualcosa di inedito, una sensazione sorprendente e quasi allarmante: la Svizzera ha fiducia.

Ma il suo rivale è l’Italia, due volte campione d’Europa e quattro volte campione del mondo. La grande squadra azzurra, che El Nati non batteva in una partita ad eliminazione diretta dai Mondiali del 1954, e in una partita ufficiale dal 1993, il gol di Mark Hottiger a Berna, anche questa volta non c’è bisogno di descrivervi i dettagli, ricordate qualunque cosa. Sì, è proprio di questa Italia che si parla, e fa paura anche questa Svizzera, che le ha fatto saltare i Mondiali del 2022.