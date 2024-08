Laptop con tecnologie di intelligenza artificiale

Nelle ultime settimane, Dell, HP, Samsung, Lenovo e altri produttori di PC hanno rilasciato quasi una dozzina di nuovi laptop Windows, tutti dotati di processori e funzionalità di intelligenza artificiale, che Microsoft chiama dispositivi “Copilot”, in riferimento alla sua chat automatizzata. programma “Copilot AI”. Ci aspettiamo di vedere molti di questi dispositivi quest’anno, sia online che nei negozi al dettaglio.

L’analista tecnico Chris Velazco afferma che con prezzi a partire da 999 dollari, alcuni di questi nuovi tipi di laptop potrebbero sembrare un affare interessante, sia per la gente comune che per gli studenti che frequenteranno le scuole e le università questo autunno.

Ma dopo aver testato sia il Surface Laptop di Microsoft che lo Yoga Slim 7x di Lenovo, una cosa sembra chiara: il motivo principale per cui un personal computer basato sull’intelligenza artificiale è adatto a te Potrebbe non avere nulla a che fare con la tecnologia AI stessa in Tutto.

Computer supportati dall’intelligenza artificiale

Ecco cosa dovresti sapere su questi nuovi dispositivi prima di acquistarne uno.

– Unità di elaborazione neurale. È il nucleo del personal computer supportato dalla tecnologia dell’intelligenza artificiale. Questa espressione si riferisce a un computer dotato di un processore che contiene una parte specializzata chiamata NPU, o unità di elaborazione neurale (che ha un’architettura che imita la rete neurale del cervello umano, poiché elabora enormi quantità di dati contemporaneamente, eseguendo trilioni di operazioni operazioni al secondo e ciascuna Ciò consuma meno energia), progettata per eseguire funzionalità AI direttamente sul tuo computer.

Pensala in questo modo: immagina di essere tornato di nuovo a scuola e di avere un disperato bisogno di aiuto con qualche problema di matematica e di poter provare a risolverlo da solo. Ma la mossa intelligente è chiedere aiuto a un amico ossessionato dalla matematica per aiutarti a calcolare questi numeri. In questo caso, questo amico è un’unità di elaborazione neurale, tranne che invece di aiutarti a eseguire i calcoli, farà tutto quello che fai tu chiederglielo, e a gran velocità.

Anche se i nuovi computer non sembrano nuovi, la versione attuale dei computer Copilot di Microsoft è molto diversa dalle versioni dei computer Windows che ho utilizzato in precedenza. Ciò è dovuto alla selezione di nuovi fantastici chip, poiché questi computer utilizzano processori Qualcomm anziché Intel o AMD, il che significa che funzionano in modo leggermente diverso. Questo è generalmente una buona cosa, ma ci sono alcuni aspetti negativi di cui parleremo più avanti.

Vantaggi dell’intelligenza artificiale per l’utente

Cosa può fare l’intelligenza artificiale per me? Ecco cosa puoi aspettarti… dalle funzionalità più utilizzate a quelle meno utilizzate.

– Effetti Studio per la tua webcam: è vero che alcuni computer con sistema operativo Windows 11 contengono già questa funzionalità, che puoi utilizzare per sfocare lo sfondo durante le videochiamate, ma Microsoft ha modificato questa funzionalità nei computer Copilot » Da includere uno strumento che ti fa sembrare come se stessi guardando dritto davanti a te, anche se guardi di lato per leggere ad alta voce i tuoi appunti.

Sembra un po’ strano? Forse, ma non credo che nessuno dall’altra parte delle mie videochiamate Zoom se ne sia ancora accorto.

Compagno di chat automatizzato

– Compagno di chat automatizzato: il programma “Copilot chatbot” di “Microsoft” fa già parte del sistema operativo “Windows 11”, ma ora puoi premere un pulsante dedicato sulla tastiera per iniziare a parlare con esso, ma non è molto diverso dal parlargli Sui normali siti web, a volte anche Copilot è meno capace su questi dispositivi di quanto lo fosse in passato.

Sui computer che eseguono il sistema operativo Windows 11, che non contengono nuovi chip così avanzati, puoi chiedere a Copilot di interagire con alcune delle impostazioni del tuo computer, ad esempio, puoi chiedergli di passare alla modalità oscura o impostare i timer, ma tutti di questo è completamente scomparso dai PC Copilot, il che sarebbe frustrante per chiunque sperasse che i propri genitori potessero chiedere all’intelligenza artificiale di configurare i propri computer invece di chiamarla ripetutamente per chiedere come farlo.

Traduzione dal vivo e assistenza per gli amanti del disegno

– Didascalie e sottotitoli in tempo reale: proprio come la funzionalità Effetto Studio, alcuni computer Windows 11 possono creare didascalie in tempo reale per qualsiasi audio riprodotto. Questa funzione dovrebbe tradurre rapidamente l’audio da 44 lingue diverse in inglese, o almeno questa è l’idea, ma nella migliore delle ipotesi, le traduzioni sono in un linguaggio piuttosto formale.

– Assistenza tecnica utilizzando la tecnologia dell’intelligenza artificiale: se le tue competenze nell’applicazione “MS Paint” o “Microsoft Paint” non sono sufficienti, ora puoi utilizzare lo strumento di co-creazione nell’applicazione “Paint” per aiutarti, tutto ciò che devi fare è spiegare cosa vuoi vedere Usare i soliti pennelli e colori per guidare l’IA è una funzionalità davvero entusiasmante, e i bambini possono abituarsi, ma è lungi dall’essere vista come una funzionalità necessaria.

Puoi anche affidare completamente la questione all’intelligenza artificiale utilizzando la funzione “Image Creator”, solo che per farlo devi essere connesso a Internet e avere un account Microsoft, ma puoi invece chiedere all’applicazione di chat automatizzata “ChatG “BT lo farà per te fin dall’inizio.

– Ricorda. Questo strumento, che cattura schermate di tutto ciò che fai sul tuo computer in modo che l’intelligenza artificiale possa aiutarti a ricordare le cose, avrebbe dovuto essere la caratteristica principale di questi computer Copilot, ma, sfortunatamente, questa funzione non hai ancora avuto accesso a questi dispositivi? Un’ondata di condanne è scoppiata da parte dei ricercatori di sicurezza che hanno scoperto che la funzionalità veniva attivata automaticamente e che i dati sensibili potevano essere archiviati in modo non sicuro, il che ha spinto Microsoft a interrompere questa funzionalità.

Acquisizione di nuovi dispositivi

Infine, vale la pena acquistare i computer IA? Potrebbe esserlo, anche se le funzionalità legate all’intelligenza artificiale sono deludenti.

Quindi, dati i chip che troverai in questi computer Copilot, puoi aspettarti prestazioni della batteria davvero eccellenti. Ad esempio, il Surface Laptop (a partire da $ 999) dopo averlo provato e utilizzato per un’intera giornata di scrittura e attività… Per le videochiamate, i giochi e il fotoritocco, spesso rimaneva dal 20 al 30% di carica rimanente prima di spegnerlo per la notte. Nelle giornate in cui si naviga principalmente sul web è possibile utilizzare il portatile per otto ore di fila senza nemmeno raggiungere il 50%.

Questo è ottimo per un laptop Windows, perché non dovrai preoccuparti della batteria. Il Surface Laptop con specifiche elevate sembrava funzionare rapidamente ed era reattivo quasi sempre, perché alcune cose semplicemente non funzionavano.

Possiamo attribuire la colpa al chip utilizzato nel dispositivo, poiché tutte le applicazioni utilizzate sui computer che eseguono il sistema Windows sono state progettate su un’unica base o su una struttura di base, ma i chip Qualcomm utilizzano una base diversa e questo significa che alcuni le applicazioni che potrebbero volerlo utilizzare potrebbero a volte non funzionare su questi nuovi dispositivi. Si trattava principalmente di giochi.

Se l’utilizzo principale è l’utilizzo di un browser Web, non è necessario preoccuparsi troppo, ma se si fa affidamento su applicazioni o utilità eseguite sul sistema operativo Windows, soprattutto quelle vecchie che potresti non essere in grado di aggiornare, quindi dovrai aspettare un po’ prima di acquistare un dispositivo portatile Copilot in modo da poter assicurarti che i programmi di cui hai bisogno funzionino nel modo giusto.

Apple ha dovuto affrontare problemi simili nelle applicazioni quando è passata all’utilizzo dei chip Apple Silicon nei propri dispositivi nel 2020, ma ora funzionano bene, e ora Microsoft e i suoi partner si trovano in una situazione simile, ma anche senza strumenti. È innegabile che la grande intelligenza artificiale che i cosiddetti personal computer basati sull’intelligenza artificiale sono bravi nelle cose che contano e che miglioreranno nel tempo.