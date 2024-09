Inzaghi potrebbe trarre beneficio dalla prestazione di Fratesi con l’Italia all’Inter

Sono forti gli appelli per la nazionale italiana Davide Fratesi Tuttavia, avrà più tempo per giocare dopo le sue ottime prestazioni al fianco di Luciano Spalletti durante la sosta per le nazionali La Gazzetta dello Sport Le aspettative indicano che probabilmente Simone Inzaghi verrà premiato con il primo Sassuolo Il centrocampista sta guadagnando più minuti in vista di una settimana impegnativa.

Fratesi ha segnato due gol per l’Italia nelle due partite vinte la scorsa settimana. Nella vittoria per 3-1 sulla Francia e nella vittoria per 2-1 su Israele a Budapest.

Il giocatore ha segnato sette gol in 21 partite giocate come centrocampista, e ha segnato più gol in nazionale di qualsiasi altro giocatore dalla nomina di Spalletti la scorsa estate.

Gazzetta: Fratesi si prepara a un ruolo più importante all’Inter

Nonostante la sua ottima forma sulla scena internazionale e l’eccellente stagione individuale con il Sassuolo nel 2022-23, Fratesi è stato costretto ad accontentarsi di un posto per gran parte sulla panchina nerazzurra la scorsa stagione. Nella scorsa stagione, infatti, gli è stato chiesto di partire da titolare solo sei volte in Serie A.

secondo La Gazzetta dello SportLa situazione della scorsa stagione ha portato Fratici a chiedere a Inzaghi quale fosse il piano per la stagione 2024-25 e se potesse aspettarsi maggiori opportunità in campo.

Il rapporto di sabato suggerisce che Fratesi costituisce una parte importante dei piani di Inzaghi per il futuro.

Il tecnico nerazzurro probabilmente utilizzerà molto Frazezzi nella prossima settimana, con test contro Monza, Manchester City e rivali. Milano Arriverà nei prossimi otto giorni.

Non è stato confermato in quale partita o partite Fratesi potrebbe partire titolare, ma La Gazzetta dello Sport è fiduciosa che avrà un ruolo più importante a livello di club dopo le sue impressionanti prestazioni con l’Italia.