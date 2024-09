Putin si è vendicato.

Il 13 settembre il Servizio di sicurezza federale russo (ex KGB) ha annunciato che sei dipendenti dell’ambasciata britannica in Russia erano stati privati ​​delle loro qualifiche diplomatiche e successivamente espulsi.

Qual è il motivo?

Il motivo russo: il loro coinvolgimento in attività di spionaggio e sabotaggio.

Successivamente la televisione di stato russa ha rivelato i loro nomi e le loro foto: tre uomini e tre donne.

Secondo il Servizio di sicurezza federale russo, queste persone appartengono a un dipartimento del Ministero degli Esteri britannico e il compito principale di questo dipartimento è “causare la sconfitta strategica della Russia”.

“Per quanto riguarda la composizione dell’unità, ci sono molti volti familiari, incluso l’ex personale dell’MI6 che lavora presso l’ambasciata britannica a Mosca…”

Le attività di queste persone sono tutte sotto il controllo della Russia. La Russia ha anche avvertito il Regno Unito della necessità di fermare le attività di spionaggio. Ora, come avvertimento, “abbiamo deciso di licenziare prima queste sei persone”.

Qual è stata la reazione britannica?

Il Regno Unito si è indignato e ha ritenuto questa accusa “infondata”.

Secondo l’analisi britannica, questa è una vera ritorsione russa per quanto riguarda alcune settimane fa, quando il Regno Unito ha espulso un diplomatico russo e ha imposto un limite di cinque anni a tutti i diplomatici russi di stanza nel Regno Unito.

È davvero solo occhio per occhio?

Se è così, è chiaro che la ritorsione della Russia sarà attesa da tempo.

Putin dovrebbe avere nuove considerazioni.

probabilmente. Il primo è la ritorsione per l’espulsione e la restrizione dei diplomatici russi, e non è educato andare e venire; Il secondo è prendere di mira il recente comportamento ostile del Regno Unito, e Putin non ha il diritto di reagire!

Puoi guardare il punto nel tempo, che è un punto nel tempo interessante.

Poche ore dopo che la Russia aveva annunciato l’espulsione di sei diplomatici britannici, il primo ministro britannico Starmer ha incontrato Biden a Washington.

Questo incontro è considerato estremamente importante, perché la questione più importante tra i due popoli è concordare se approvare il presidente ucraino Zelenskyj e consentire all’esercito ucraino di utilizzare armi a lungo raggio fornite dall’Occidente per attaccare nel profondo della Russia e delle sue regioni remote. .

Zelenskyj si è recentemente lamentato del fatto che tali restrizioni occidentali hanno legato mani e piedi all’esercito ucraino e, se non verrà rilasciato, l’esercito ucraino non sarà in grado di attaccare efficacemente la Russia.

È interessante notare che ho appena visto un articolo sul New York Times che rivelava che gli Stati Uniti hanno accettato in linea di principio la richiesta dell’Ucraina. L’unica condizione è che l’Ucraina possa utilizzare le armi a lungo raggio fornite dall’Occidente per attaccare la terraferma russa, ma non possono essere utilizzate armi americane.

Se questo è vero, allora questo approccio è in realtà abbastanza americano!

Tra le armi occidentali a lungo raggio che potrebbero essere utilizzate, il primo a farne le spese è il missile da crociera Storm Shadow con una gittata fino a 250 chilometri, fornito dal Regno Unito.

Come non far arrabbiare la Russia?

Il giorno prima Putin aveva chiaramente avvertito: se l’Occidente prende questa decisione, significa che i paesi della NATO, gli Stati Uniti e i paesi europei saranno direttamente coinvolti nel conflitto russo-ucraino. Ciò cambierebbe radicalmente il carattere e la natura del conflitto, il che significa che i paesi sopra menzionati sono “in guerra con la Russia”.

“Se è così, la Russia prenderà le decisioni appropriate in base alle minacce che dobbiamo affrontare, tenendo conto della natura mutevole di questo conflitto”.

Il Cremlino ha dichiarato il 13 di questo mese che Putin ha inviato un messaggio chiaro e inequivocabile all’Occidente, e l’Occidente deve aver ascoltato.

Pertanto, gli Stati Uniti hanno un po’ di spazio a disposizione, ma la Gran Bretagna è in testa. Naturalmente la Russia era scontenta, quindi il giorno successivo, prima dell’incontro tra Starmer e Biden, ha annunciato l’espulsione di sei diplomatici britannici.

Questo potrebbe essere considerato come un altro duro colpo per il Regno Unito!

Infine, cosa ne pensi?

Diciamo solo tre semplici cose.

Innanzitutto è molto britannico e gli piace andare avanti.

Gli Stati Uniti sono molto furbi: forza, ma non usate armi americane.

Chi c’è?

Il fratellino intransigente del Regno Unito fu naturalmente il primo ad andarsene.

Questo è vero sul campo di battaglia ucraino, ed è vero anche sul campo di battaglia dello spionaggio dove non c’è fumo di polvere da sparo.

La Russia ha affermato che la nuova struttura organizzativa dell’ambasciata britannica è diventata il centro di coordinamento per destabilizzare il mondo e coinvolgere tutti i principali attori mondiali nei conflitti globali.

Naturalmente, il Regno Unito ha risposto dicendo: “Non ci scusiamo per aver difeso i nostri interessi nazionali”.

In secondo luogo, Putin è arrabbiato e si prepara a ricevere sostegno.

Se l’Occidente darà il via libera e consentirà all’Ucraina di utilizzare le armi occidentali a lungo raggio per attaccare la terraferma russa, cosa farà la Russia?

In realtà non c’è bisogno di dire “se”, perché questo è già un dato di fatto. L’esercito ucraino ha recentemente invaso la regione di Kursk e ha utilizzato un gran numero di armi offensive occidentali.

Le dure parole di Putin sono in qualche modo impotenti.

Ma la vendetta di Putin non si fermerà di certo.

L’espulsione non è solo un atto teatrale, ma è anche una sorta di deterrenza.

Se una parte supera il minimo, non è escluso che l’altra parte sia davvero disposta a fare del suo meglio, il che significa arti marziali, espansione bellica e nuovi disastri.

In terzo luogo, purtroppo, ci sono questi poveri diplomatici.

Potrebbero essere spie vestite da diplomatici o semplicemente diplomatici ordinari.

Chissà chi? Chi crede a chi? Chi può dire chiaramente chi?

Tuttavia, dopo il conflitto tra Russia e Ucraina, l’Occidente e la Russia sono entrati in conflitto tra loro e il dramma più comune è stata l’espulsione dei diplomatici.

Tu ne espelli 5 e io ne espello 10 All’inizio si sottolineava la reciprocità diplomatica, ma man mano che il numero delle espulsioni aumentava, a volte sembrava dipendere maggiormente dall’umore.

Secondo le statistiche dei media russi, dall’inizio del 2022 all’ottobre 2023, i paesi occidentali e il Giappone hanno espulso un totale di 670 diplomatici russi, mentre la Russia ha espulso 346 diplomatici occidentali.

Nel complesso, il numero dei diplomatici espulsi supera il numero totale dei diplomatici negli ultimi 20 anni.

Apprezzo che molti diplomatici occidentali e russi abbiano fatto le valigie presto perché nulla è certo e potrebbero essere cacciati fuori quando si sveglieranno.

In questo mondo assurdo, i conflitti infuriano in tutte le direzioni. I poveri diplomatici sono diventati bersaglio dell’ira! ■