L’Italia schiaccia gli Stati Uniti e vince la medaglia d’oro nella pallavolo femminile

PARIGI >> L’Italia, testa di serie, ha battuto gli Stati Uniti vincendo la finale di pallavolo femminile dei Giochi Olimpici di domenica, demolendo la campionessa in carica in due set e conquistando la sua prima medaglia d’oro nell’ultima giornata dei Giochi.

L’Italia è entrata alle Olimpiadi come campione in carica della FIVB Nations League e non ha perso una partita nel suo cammino verso la medaglia d’oro, perdendo un solo set nella fase a gironi e nessuno negli ottavi di finale.

Mentre l’Italia ha vinto 25-18, 25-20, 25-17, è stata Paola Egogno la protagonista dello spettacolo dopo che la 25enne, una delle migliori marcatrici del torneo di Parigi, ha chiuso la partita con 22 punti e quattro salva.

“Sono così felice, così orgoglioso e non posso descrivere la gioia di questo gruppo di ragazze… Quest’anno è stato così bello”, ha detto Ejono.

Le americane hanno vinto una medaglia nelle ultime cinque Olimpiadi e l’argento è stato il loro settimo assoluto – più di qualsiasi altra nazione nella pallavolo femminile – ma domenica non sono state all’altezza dell’Italia.

Egono ha dato all’Italia un inizio brillante, con il giocatore alto 6 piedi e 5 pollici pesantemente coinvolto in ogni attacco sia in difesa che in attacco, costringendo gli americani a chiamare un time-out anticipato dopo essere rimasti indietro.

Anche se gli Stati Uniti sono riusciti a rimontare, Ejono ha vinto il set di apertura con un colpo potente che non ha dato all’americano Chiaka Ogbogu alcuna possibilità di recuperare.

Il secondo set è stato inizialmente serrato prima che la vincente di Myriam Sella e le vincenti di Anna Danisi e Sarah Faher dessero all’Italia un enorme vantaggio su cui costruire.

Gli Stati Uniti hanno provato nuovamente a rientrare nel punteggio, ma Ejono non ha commesso alcun errore sul set point portando il punteggio sul 2-0, cosa che ha inferto un forte colpo psicologico agli americani, che hanno commesso errori nel terzo set.

Nel frattempo, l’Italia ha continuato a eccellere sotto rete, effettuando 11 parate in totale, mentre gli americani non sono riusciti a effettuare alcuna parata durante la partita.

Mentre l’Italia festeggiava ogni punto, la vittoria sembrava inevitabile e la medaglia d’oro arrivò quando il tiro di Jordan Thompson finì a lato, mentre i sostituti italiani prendevano d’assalto il campo e abbracciavano i compagni di squadra caduti in ginocchio.

L’italiana Sarah Faher ha detto che non si aspettavano di vincere in due set.

“A Tokyo, eravamo tutti molto tristi quando siamo stati eliminati ai quarti di finale. Era qualcosa che volevamo ottenere… e ora, essere qui a Parigi, arrivare in finale e vincere è pazzesco”, ha detto. .

L’americana Avery Skinner ha espresso il suo disappunto per aver perso la medaglia d’oro, ma ha detto che aveva molto di cui essere orgogliosa.

“All’inizio dell’estate non pensavamo che saremmo stati qui”, ha detto.

“Penso di aver parlato con Jordan dopo l’ultima partita e lei ha detto che qui eravamo sul piano F ed eravamo in finale.”

Sabato, il Brasile ha negato alla Turchia la sua prima medaglia olimpica nella pallavolo femminile quando la squadra sudamericana ha vinto 3-1 nella partita per la medaglia di bronzo.